Диетолог раскрыла, помогает ли красное вино снижать вес

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Одно из американских исследований показало, что красное вино помогает сжигать жир и снижать вес. Выяснилось, что в красном винограде есть компонент — ресвератрол, который превращает белый жир в бурый, что помогает сжигать калории, повышает физическую работоспособность и улучшает сердечные функции и состояние мышц таким же образом, как при занятии спортом.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» объяснила, что ни один из продуктов питания не может физически сжигать калории, и ресвератрол не имеет никаких удивительно целебных свойств.
Диетолог рассказала, что красное вино, действительно, оказывает положительное влияние на профилактику сахарного диабета и деменции, однако минусов у этого напитка намного больше.
Также собеседница напомнила, что, если пить красное вино, то не чаще двух раз в неделю, при этом должна соблюдаться допустимая дозировка: для женщин верхняя граница 250 миллилитров, для мужчин 300-350 миллилитров.
Врач рассказала про существующую в профилактической терапии «энотерапию» — лечение вином.
Однако в завершении беседы Наталья Павлюк уточнила, что сейчас в мире доказано, что любые дозы любого алкоголя негативно влияют на некоторые зоны мозга, потому вредны для здоровья человека.
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«Сжигать калории помогает только дефицит калорий. Законы физики — это законы физики. Ресвератрол находится не только в красном вине, но и в шелковице, арахисе, то есть это вещество не имеет уникального нахождения только в одном красном вине. Да, ресвератрол — это антиоксидант, он полезен, но если бы у него была польза в вопросе жиросжигания, мы бы давно видели его на полках аптек в виде огромных банок и назначали его пациентам с ожирением. Доказательств, что реально ресвератрол имеет такой эффект нет оснований», — отметила эксперт.
Диетолог рассказала, что красное вино, действительно, оказывает положительное влияние на профилактику сахарного диабета и деменции, однако минусов у этого напитка намного больше.
«Из минусов красного вина можно в первую очередь сказать, что это сокращение срока жизни, влияние на печень, снижение иммунитета. Не стоит забывать, что в красном вине есть углеводы. Это ведь как сок с добавлением алкоголя, а значит — дополнительные калории. 1 грамм углеводов — 4 килокалории, 1 грамм спирта — 7 килокалорий. Люди, у которых плохая реакция на алкоголь, набирают вес», — сказала специалист.
Также собеседница напомнила, что, если пить красное вино, то не чаще двух раз в неделю, при этом должна соблюдаться допустимая дозировка: для женщин верхняя граница 250 миллилитров, для мужчин 300-350 миллилитров.
Врач рассказала про существующую в профилактической терапии «энотерапию» — лечение вином.
«У нас есть такое направление в профилактической терапии как энотерапия — лечение вином. Оно имеет место быть в санитарно-профилактических учреждениях как часть мероприятий по выздоровлению. Там дозы вина 50 — 150 миллилитров, разбавленные водой. Это как лечение минеральными водами. Всё по назначению врача», — добавила собеседница.
Однако в завершении беседы Наталья Павлюк уточнила, что сейчас в мире доказано, что любые дозы любого алкоголя негативно влияют на некоторые зоны мозга, потому вредны для здоровья человека.
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Анастасия Бондарева