Что ждёт россиян в мае 2024 года: Навоз, дорогое вино, пропавшие без вести и коллекторы

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В мае 2024 года в России вступает в силу ряд новых законов.
Подробнее о каждом из них расскажет редакция «Радио 1».
С 1 мая 2024 года детям с редкими заболеваниями будут быстрее предоставлять медицинскую помощь. Согласно закону, страдающие редкими заболеваниями дети смогут оперативнее получать лекарства из резерва фонда «Круг добра». Теперь с момента подачи заявления до получения лекарственных препаратов будет проходить не более шести рабочих дней. Ранее процедура занимала 24 рабочих дня.
С 1 мая 2024 года студенты смогут подать заявку на целевое обучение при помощи портала «Работа России». Будущие работодатели будут выкладывать там объявления о наборе.
Заказчик (компания) будет обязан прописать в договоре свои обязательства перед подопечным – оплата жилья, материальная поддержка и гарантии трудоустройства с указанием места работы. Студент же обязуется полностью освоить образовательную программу для дальнейшей работы в компании.
Однако, компания имеет право установить требования к успеваемости студента. Если будущий сотрудник будет плохо учиться — компания сможет урезать сумму поддержки.
С 3 мая 2024 список граждан, которые не могут уступать право по возврату долгов за коммунальные услуги, расширят.
В том числе, в перечень внесут наймодателей жилого помещения по договору соцнайма, по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда, а также найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.
Если эти лица захотят продать долги по ЖКУ коллекторам, сделки признают ничтожными.
С 3 мая 2024 года вступают в силу штрафы за неправильное хранение, транспортировку и реализацию удобрений из экскрементов животных.
Штрафные санкции для должностных лиц составят 30-40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 60 тысяч, для компаний – от 250 до 350 тысяч рублей. При этом юридическим лицам и ИП также может грозить приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Если же неправильное хранение навоза нанесло вред людей, животным или окружающей среде — штрафы для всех категорий лиц возрастут кратно.
С 15 мая 2024 года россиян, родственники которых числятся пропавшими без вести, геномную регистрацию. К ним относятся родители, дети, а также родные братья и сёстры.
Хранить результаты проведённой экспертизы будут на протяжении 70 лет, либо пока пропавшего человека не найдут.
С 15 мая 2024 года осуждённые будут обязаны покрывать расходы, которые несут правоохранительные органы при ведении доследственных процессуальных действий, включая проверку сообщения о преступлении.
С 31 мая 2024 года в России запустят единый реестр уведомлений о предпринимательской деятельности. В него автоматически будут попадать данные из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Предпринимателям больше не придётся вносить обновлённые данные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП вручную, они будут обновляться автоматически.
С начала мая в России увеличатся цены на импортный алкоголь. Ставка акциза на российские игристые вина вырастет с 45 рублей за литр до 119 рублей. При этом акциз на импортные вина достигнет 141 рубля. Для тихих вин акциз вырастет с 34 рублей до 108 рублей.
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Дети с редкими заболеваниями быстрее получат медпомощь
С 1 мая 2024 года детям с редкими заболеваниями будут быстрее предоставлять медицинскую помощь. Согласно закону, страдающие редкими заболеваниями дети смогут оперативнее получать лекарства из резерва фонда «Круг добра». Теперь с момента подачи заявления до получения лекарственных препаратов будет проходить не более шести рабочих дней. Ранее процедура занимала 24 рабочих дня.
Поступить на целевое обучение будет проще
С 1 мая 2024 года студенты смогут подать заявку на целевое обучение при помощи портала «Работа России». Будущие работодатели будут выкладывать там объявления о наборе.
Заказчик (компания) будет обязан прописать в договоре свои обязательства перед подопечным – оплата жилья, материальная поддержка и гарантии трудоустройства с указанием места работы. Студент же обязуется полностью освоить образовательную программу для дальнейшей работы в компании.
Однако, компания имеет право установить требования к успеваемости студента. Если будущий сотрудник будет плохо учиться — компания сможет урезать сумму поддержки.
Коммунальных должников защитят от коллекторов
С 3 мая 2024 список граждан, которые не могут уступать право по возврату долгов за коммунальные услуги, расширят.
В том числе, в перечень внесут наймодателей жилого помещения по договору соцнайма, по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда, а также найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.
Если эти лица захотят продать долги по ЖКУ коллекторам, сделки признают ничтожными.
Россиян начнут штрафовать за неправильное обращение с навозом
С 3 мая 2024 года вступают в силу штрафы за неправильное хранение, транспортировку и реализацию удобрений из экскрементов животных.
Штрафные санкции для должностных лиц составят 30-40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 60 тысяч, для компаний – от 250 до 350 тысяч рублей. При этом юридическим лицам и ИП также может грозить приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Если же неправильное хранение навоза нанесло вред людей, животным или окружающей среде — штрафы для всех категорий лиц возрастут кратно.
Родных пропавших без вести россиян обяжут проходить геномную регистрацию
С 15 мая 2024 года россиян, родственники которых числятся пропавшими без вести, геномную регистрацию. К ним относятся родители, дети, а также родные братья и сёстры.
Хранить результаты проведённой экспертизы будут на протяжении 70 лет, либо пока пропавшего человека не найдут.
Осуждённых обяжут платить за доследственные проверки
С 15 мая 2024 года осуждённые будут обязаны покрывать расходы, которые несут правоохранительные органы при ведении доследственных процессуальных действий, включая проверку сообщения о преступлении.
Подача уведомлений о ведении бизнеса
С 31 мая 2024 года в России запустят единый реестр уведомлений о предпринимательской деятельности. В него автоматически будут попадать данные из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Предпринимателям больше не придётся вносить обновлённые данные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП вручную, они будут обновляться автоматически.
Цены на вино возрастут
С начала мая в России увеличатся цены на импортный алкоголь. Ставка акциза на российские игристые вина вырастет с 45 рублей за литр до 119 рублей. При этом акциз на импортные вина достигнет 141 рубля. Для тихих вин акциз вырастет с 34 рублей до 108 рублей.
Читайте также:
Глава WineRetail Ставцев: из-за ставки акцизов в России вырастет стоимость вина
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Евгения Парфентьева