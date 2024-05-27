Власти снова обсуждают повышение ввозных пошлин на вино

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Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС РФ Максим Чмора заявил, что решение по введению ввозной пошлины для вин из стран НАТО в 200 % пока не принято. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, в случае утверждения пошлина будет носить запретительный характер.
Чмора отметил, что не смог бы отнести вино к такой категории.
Ранее сообщалось, что в России грядет повышение налогов. Предстоящие изменения будут нацелены на наиболее обеспеченные слои населения. В прошлом году среднедушевые доходы выше 100 000 рублей в месяц были зафиксированы у 11,2 процента россиян. Именно они ощутят на себе повышение налоговых ставок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Такой размер пошлины — он относится к категории запретительных. Экономический эффект при ее уплате и при последующей реализации продукции возможен только в очень маржинальной продукции», — сказал он.
Чмора отметил, что не смог бы отнести вино к такой категории.
Ранее сообщалось, что в России грядет повышение налогов. Предстоящие изменения будут нацелены на наиболее обеспеченные слои населения. В прошлом году среднедушевые доходы выше 100 000 рублей в месяц были зафиксированы у 11,2 процента россиян. Именно они ощутят на себе повышение налоговых ставок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова