Дилеры самостоятельно установят цены на автомобили Solaris

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Производитель автомобилей Solari — завод AGR — отказался от публикации официальных прайс-листов с рекомендованными розничными ценами. На предприятии решили, что цену на модели продавцы будут устанавливать самостоятельно. Об этом сообщает портал Quto со ссылкой на несколько дилеров, реализующих Solaris питерской сборки.
Дилеры уже начали публиковать цены на своих сайтах. Основную часть отгружаемых с завода AGR машин на сегодняшний день составляют седаны Solaris HS и кроссоверы Solaris HC. Но есть также Solaris KRX и Solaris KRS.
Портал отмечает, что первая партия седанов Solaris HS у официального дилера была раскуплена в течение суток. Такая же ситуация наблюдается и в других автосалонах.
Седан Solaris HS реально приобрести за 2 064 000 руб., выяснила редакция Quto. Такую сумму просят за модель со 123-сильным 1,6-литровым мотором и 6-диапазонным «автоматом». В базовую версию Active Plus включены кондиционер, обогрев передних сидений, фронтальные эирбеги и система стабилизации.
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Портал отмечает, что первая партия седанов Solaris HS у официального дилера была раскуплена в течение суток. Такая же ситуация наблюдается и в других автосалонах.
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Ювелина Бернст