Россияне выбрали лучшие, по их мнению, автомобили

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Российские автомобилисты проголосовали за лучшие, по их мнению, марки автомобилей. Об итогах всероссийского исследования «Рейтинги Авто года в России» написала «Российская газета».
В опросе фигурировали автомобили, присутствующие на рынке, в том числе завезенные по параллельному импорту, и отдельно рассматривались те марки, которые официально поставляются в Россию.
В сегменте современных машин первую строчку занял Exeed RX, и по смешанным поставкам и по официальным.
В многоцелевых машинах первое место отдано Lada Largus Cross. Второе место заняла Chery Tiggo 7 Pro. При этом среди семейных автомобилей Chery Tiggo 7 Pro заняла первое место.
В рейтинге надежных автомобилей на первой строчке оказался Subaru Forester. А из тех, которые продаются официально, на первой строчке расположилась Lada Niva Legend.
В гибридах и электрокарах участники опроса выбрали Audi E-tron. А среди официально поставляемых на рынок — Voyah Free.
Из автомобилей с пробегом лидерами стали в качестве легенды Lada 4x4, как выгодная покупка — Toyota Corolla, первое авто — Ford Focus и доступная надежность — Toyota Camry.
Лидером по узнаваемости стали Chery и Exeed. А Lexus спустился в самый конец списка.
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В сегменте современных машин первую строчку занял Exeed RX, и по смешанным поставкам и по официальным.
В рейтинге надежных автомобилей на первой строчке оказался Subaru Forester. А из тех, которые продаются официально, на первой строчке расположилась Lada Niva Legend.
В гибридах и электрокарах участники опроса выбрали Audi E-tron. А среди официально поставляемых на рынок — Voyah Free.
Из автомобилей с пробегом лидерами стали в качестве легенды Lada 4x4, как выгодная покупка — Toyota Corolla, первое авто — Ford Focus и доступная надежность — Toyota Camry.
Лидером по узнаваемости стали Chery и Exeed. А Lexus спустился в самый конец списка.
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Ювелина Бернст