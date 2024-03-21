Россияне выбрали лучшие, по их мнению, автомобили

Эксперты АТОР посчитали, сколько стоят путевки на лето в Турцию, если купить их в конце марта, передает РИА Новости. Специалисты проанализировали стоимость путевок на двоих на 10 ночей в гостиницах четыре и пять звезд, работающих по системе «все включено», с заездом 11 июня.