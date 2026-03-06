Dior планирует возобновить работу своих флагманских точек в Москве

06 марта 2026, 12:59

Фото: iStock/AnnaStills

Российское юрлицо французского модного дома Dior — компания «Кристиан Диор кутюр Столешников» — рассматривает возможность возобновления работы двух флагманских магазинов в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».





Речь идет о бутиках, расположенных в Столешниковом переулке и в ГУМ. Согласно пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании за 2025 год, с которой ознакомилось издание, возобновление работы торговых точек возможно с 1 января 2028 года.



Журналисты направили запросы в администрацию ГУМа и в глобальный офис группы LVMH, которая управляет Dior, однако ответа пока не получили. Также связаться с владельцем помещения в Столешниковом переулке изданию не удалось.

