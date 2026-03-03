Pepsi зарегистрировала в России пять товарных знаков
Американская компания PepsiCo зарегистрировала в РФ пять товарных знаков для продажи энергетических напитков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.
В октябре 2024 года компания «ПепсиКо» подала заявки на регистрацию в ведомство. В феврале текущего года ведомство одобрило регистрацию пяти товарных знаков. Теперь «ПепсиКо» может производить и продавать в России энергетические, изотонические и протеиновые напитки DriveMe под пятью торговыми марками.
PepsiCo Inc. — один из крупнейших мировых производителей продуктов питания и напитков, владеющий брендами Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos и Doritos. В 2022 году компания объявила о прекращении рекламы и продажи газированных напитков под этими брендами в России.
