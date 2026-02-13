В России запретили продавать товары Adidas

13 февраля 2026, 21:35

Mash: в России запретили продавать товары фирмы Adidas

Фото: istockphoto/Robert Way

Росаккредитация отменила как минимум десять сертификатов соответствия на оригинальные товары немецкого бренда Adidas. Об этом сообщает Mash.