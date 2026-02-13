В России запретили продавать товары Adidas
Росаккредитация отменила как минимум десять сертификатов соответствия на оригинальные товары немецкого бренда Adidas. Об этом сообщает Mash.
По данным СМИ, из‑за этого их продажа в российских мультибрендовых магазинах теперь оказалась под запретом. Под угрозой, как утверждается, могут оказаться и другие марки — Nike, Reebok и Puma.
Указывается, что после 2022 года Adidas продолжал неофициальные поставки в Россию через Казахстан. Там оформлялись сертификаты соответствия, которые затем предъявляли на таможне. Однако из‑за большого количества поддельных документов требования к подтверждению качества и происхождения продукции ужесточили.
В качестве примера приводится ситуация с «Ламодой». При таможенной проверке у импортера запросили оригиналы сертификатов и протоколы испытаний. Когда необходимые материалы предоставить не смогли, таможня направила запрос в Росаккредитацию с требованием приостановить подтверждающие документы. По информации издания, это может привести к аннулированию всех сертификатов, выданных конкретным органом по аккредитации.
Отмечается, что бренды, официально приостановившие работу в России, но продолжающие поставки, часто получают документы в странах ЕАЭС. Отсутствие действующих сертификатов грозит магазинам штрафами, изъятием товара и временной приостановкой деятельности.
Adidas объявил о прекращении работы в России в октябре 2022 года. При этом в декабре компания продлила исключительные права на товарный знак Adidas Neo до 2036 года. Ранее срок действия установили до 14 апреля 2026-го, но Adidas подал заявление в Роспатент, и ведомство его удовлетворило.
