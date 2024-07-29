Для бизнесменов Подмосковья проведут семинар по выходу на белорусский рынок

Фото: iStock/Derek Brumby
Бесплатный очный семинар на тему «Выход на рынок Республики Беларусь» проведут для представителей малого и среднего предпринимательства Московской области в пятницу, 2 августа, в Красногорске, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Участникам семинара расскажут, как наладить экспорт своих товаров в Беларусь. В ходе занятия будут освещены такие темы, как требования к сертификации товаров на белорусском рынке, логистика, торговые барьеры, поиск зарубежных партнёров, а также маркетинг и продвижение», — говорится в сообщении.Семинар будет проходить по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция В, 11-й этаж. Время проведения семинара — с 11 утра до двух часов дня. Для участия понадобится предварительная регистрация по ссылке. Зарегистрироваться можно будет до 9 утра 2 августа.
Читайте также:
В России запустили онлайн-курс по развитию туристических троп
В Подмосковье заключили 60 соглашений на субсидии при выходе на маркетплейсы
Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по перечислению НДС в бюджет
Лев Каштанов