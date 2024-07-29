Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по перечислению НДС в бюджет

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Стали известны лучшие регионы России по перечислению в бюджет налога на добавленную стоимость. Московская области заняла в этом списке второе место.
«В 2023 году наибольшие поступления от налога на добавленную стоимость были зафиксированы в Москве (1,8 трлн рублей), Помосковье (610 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (293,5 млрд рублей). В пятёрку лидеров также вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа», – пишет РБК.В перечне регионов с отрицательными показателями – Мурманская (минус 52,8 млрд рублей) и Амурская области (минус 32,9 млрд), а также Чукотский автономный округ (минус 19,9 млрд рублей).
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Лора Луганская