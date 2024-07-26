В Подмосковье заключили 60 соглашений на субсидии при выходе на маркетплейсы

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В Московской области 2024 году заключили свыше 60 соглашений на получение субсидии при выходе на маркетплейсы.
Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, подмосковные предприниматели и самозанятые могут получить поддержку по продвижению своей продукции при выходе на электронные торговые площадки, компенсировать до 500 тыс. рублей.
Подать заявку можно по ссылке.
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«Предприниматели могут компенсировать до 50% затрат на оплату комиссии маркетплейсов, продвижение товаров и доставку. В прошлом году было заключено свыше 170 соглашений на получение субсидии на 50 млн рублей. В этом году пописано уже более 60 соглашений на сумму свыше 15 млн», – рассказал Брынцалов.
Подать заявку можно по ссылке.
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Лора Луганская