В России запустили онлайн-курс по развитию туристических троп

Восемь пригородных поездов Курского и Рижского направлений 27 июля, в день проведения фестиваля «Гуляй город», будут делать дополнительную остановку в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона со ссылкой на Московскую железную дорогу.