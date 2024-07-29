В России запустили онлайн-курс по развитию туристических троп

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Обучающий онлайн-курс, нацеленный на развитие инфраструктуры пешего туризма в России, запустило Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов в рамках всероссийского проекта «ТропаМИРоссии», сообщает пресс-служба АСИ.
«В рамках онлайн-курса запланирован разбор управленческих и финансово-экономических моделей, успехов и ошибок, архитектурных проектов и дизайнерских решений. Кроме того, слушателей курса познакомят с современными подходами к маркировке туристических троп и созданию системы навигации, а также посвятят в основы взаимодействия с местными сообществами, властями и партнёрами», — говорится в сообщении.Онлайн-курс предназначен для широкой целевой аудитории: представителей туристической индустрии, студентов и преподавателей профильных программ, строителей, архитекторов, представителей региональных органов власти и пр.
Лекции по курсу размещаются с 23 июля по 1 ноября по вторникам и четвергам в два часа дня на странице проекта.
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