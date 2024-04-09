Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный вебинар по экспорту

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Бесплатный вебинар на тему «Экспорт в новой экономической реальности» проведут для подмосковных представителей малого и среднего предпринимательства в пятницу, 12 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Участникам вебинара объяснят, на что надо обратить внимание при организации экспорта в Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток, в Африку и в страны СНГ, научат, как правильно формулировать предложение для разных бизнес-партнёров, а также как адаптировать промышленную продукцию для различных рынков», — говорится в сообщении.Спикерами вебинара будут представители успешных компаний, специалисты по развитию и внешнеэкономической деятельности.
Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо оставить заявку на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Вебинар начнётся в 14:00 и продлится один час.
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