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Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный вебинар по экспорту

09 апреля 2024, 17:43
Фото: istockphoto/Ralf Hahn

Фото: istockphoto/Ralf Hahn

Бесплатный вебинар на тему «Экспорт в новой экономической реальности» проведут для подмосковных представителей малого и среднего предпринимательства в пятницу, 12 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Участникам вебинара объяснят, на что надо обратить внимание при организации экспорта в Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток, в Африку и в страны СНГ, научат, как правильно формулировать предложение для разных бизнес-партнёров, а также как адаптировать промышленную продукцию для различных рынков», — говорится в сообщении.
Спикерами вебинара будут представители успешных компаний, специалисты по развитию и внешнеэкономической деятельности.



Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо оставить заявку на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Вебинар начнётся в 14:00 и продлится один час.

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Россиянам объяснили, почему не стоит покупать небольшие суммы валюты
Инвестстратег Бахтин заявил о риске неокупаемости таких сделок
09 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/alfexe

Инвестиционный стратег Александр Бахтин предостерёг россиян от покупки небольших сумм иностранных валют в связи с высоким риском неокупаемости такой сделки.
«Рискует даже профессиональный инвестор, который оперирует десятками и сотнями тысяч условных единиц валют. Издержки на покупку валют не покроются, особенно если их покупать в банках. Да и у более выгодной покупки валюты по биржевому курсу могут быть недостатки. Так, есть риск блокировки безналичных долларов и евро в случае санкций на биржу», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

По его мнению, самой оптимальной валютой в этом отношении является китайский юань.

Ранее эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская заявляла, что средний курс доллара в этом году будет находится на уровне 91,9 рубля.

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В Минэнерго опровергли данные о поставках казахстанского бензина на рынок РФ
09 апреля 2024, 16:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Минэнерго РФ опровергло информацию западных СМИ о резервировании или поставках бензина из Казахстана на российский внутренний рынок.
Напомним, накануне агентство Reuters опубликовало информацию о том, что Россия якобы обратилась к Казахстану с просьбой о формировании аварийного запаса бензина. При этом в Казахстане данную информацию также опровергли.

«Минэнерго России не обращалось к Казахстану с запросом о резервировании или поставках автомобильного бензина на российский внутренний рынок. Информация, поступающая от источников агентства Reuters, не соответствует действительности», — заявили в министерстве.

Кроме того, там отметили, что источники иностранного издания не разбираются в вопросе баланса моторных топлив ЕАЭС. Таким образом, в поставках бензина в Россию из Казахстана нет необходимости. При этом РФ поставляет в Казахстан до 285 тысяч тонн топлива даже тогда, когда в России действует запрет на экспорт бензина.

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Пенсионерам и бюджетникам Гагаузии откроют карты «Мир»
Гуцул: картами «Мир» в Гагаузии смогут пользоваться около 25 тысяч человек
09 апреля 2024, 15:32

Фото: iStock/Diy13

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что картами российской платежной системы «Мир» в Гагаузии смогут воспользоваться порядка 25 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гуцул, в автономии проживают около 20 тысяч пенсионеров, при этом «а бюджетная сфера состоит из 5 тысяч человек». Карты «Мир» жителям Гагаузии откроет Промсвязьбанк.

В процессе подписания соглашения о сотрудничестве с автономией, председатель ПСБ Петр Фрадков отметил, что банк обеспечит жителям региона возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в РФ платежных систем.

Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве.

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#экономика
#политика
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Крупнейшие российские букмекеры серьезно обогатились
РБК: российские букмекеры резко нарастили прибыль в 2023 году
09 апреля 2024, 14:05

Фото: iStock/Wpadington

Крупнейшие российские букмекеры резко увеличили выручку и кратно нарастили прибыль в 2023 году, сообщает РБК со ссылкой на финансовые отчетности управляющих ими юридических лиц.
По данным издания, средний рост рынка за тот же период, по оценке Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), находится на уровне 39%. При этом доход компаний вырос в два-три раза.

Такой прирост выручки объясняется резким увеличением расходов на рекламу. В стране действуют определенные ограничения на продвижение этой сферы. При этом только «Лига ставок» потратила на эти цели около 10 миллиардов рублей.

Почти вдвое, до 435,6 миллиарда рублей выросла выручка «Фонкора» (букмекер «Фонбет»). «Управляющая компания НКС» (Winline) нарастила прибыль в 6,5 раза, до 277,3 миллиарда рублей, а чистую прибыль — вдвое до 26,9 миллиарда рублей.

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#бизнес
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Для подмосковных бизнесменов проведут вебинар по масштабированию бизнеса
09 апреля 2024, 13:33

Фото: iStock/seb_ra

Бесплатный вебинар на тему «Масштабирование компании руками команды: как управлять и не быть в найме у себя» проведут для предпринимателей Московской области в понедельник, 15 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Участникам вебинара расскажут, как масштабировать свой бизнес и за счёт чего создать для себя резерв времени на развитие компании. Спикером вебинара станет основательница и СЕО агентства систематизации и масштабирования BIZ INSIDE, коуч и бизнес-наставник Кристина Самсонова», — говорится в сообщении.
Для всех участников семинара приготовлены бонусы — это карта «Функции собственника» и руководство «Как собственнику выйти из операционки».

Вебинар начнётся в 14:00 15 апреля. Для того, чтобы принять в нём участие, нужно пройти бесплатную регистрацию по ссылке. Регистрация закроется в 9 утра в день вебинара.

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Турция ограничила экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров
Минторг: Турция ограничила экспорт в Израиль в том числе авиационного топлива
09 апреля 2024, 10:07

Фото: iStock/naumoid

Турция решила ограничить экспорт в Израиль 54 наименований продуктов с сегодняшнего дня, заявило министерство торговли страны.
Ограничения распространяются на продукцию из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники.

Также в этом списке указаны цемент, все виды стройматериалов из железа и стали, арматура, оптоволоконные кабели, вилочные погрузчики, экскаваторы, гранит, мрамор, изоляционные материалы, химикаты, применяющиеся для обработки металла и не только.

В ведомстве подчеркнули, что торговые ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в Газе «и не позволит осуществлять достаточный, беспрепятственный доступ гумпомощи».

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#израиль
#сектор газа
#турция
#экономика
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Число контролируемых россиянами зарубежных компаний выросло на 21%
РБК: количество контролируемых россиянами иностранных фирм выросло на 21%
09 апреля 2024, 09:31

Фото: istock / blinow61

Число контролируемых россиянами зарубежных компаний (КИК) выросло на 21% по состоянию на конец 2022 года, сообщает РКБ со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Как поясняют в ведомстве, из общего числа задекларированных россиянами КИК 98% составляют иностранные организации. Остальные 2% приходятся на зарубежные структуры без образования юридического лица, в частности фонды и трасты.

В 2022 году отчет о наличии КИК в ФНС подали более 18,3 тысячи налогоплательщиков, большинство из них (82%) — физические лица. В среднем на каждого приходится по 2,5 иностранные компании.

Пост количества задекларированных КИК вызван желанием российских компаний воспользоваться льготами в рамках амнистии капиталов, считает руководитель налоговой практики GSL Law & Consulting Евгений Власов.

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#компании
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#фнс
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ЕС ограничивает импорт сельхозпродукции с Украины
Reuters: ЕС согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины
09 апреля 2024, 08:19

Фото: iStock/ipopba

Между Европейским парламентом (ЕП) и Советом ЕС достигнуто предварительное соглашение о продлении беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции до 5 июня 2025 года, пишет Reuters со ссылкой на заявление Европарламента.
Инструмент «экстренного торможения» в рамках усиления мер защиты европейских фермеров предусмотрен для чувствительной продукции —мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы и мёда.

Беспошлинный режим будет приостановлен, если объемы украинской продукции превысят средние показатели за предыдущие годы. Еврокомиссия также обещает ужесточить контроль за импортом украинской пшеницы.

Постоянные представители стран-членов ЕС назвали решение верным, подчеркнув, что оно обеспечит баланс между поддержкой Украины и защитой европейских рынков сельхозпродукции.

Впоследствии документ должен пройти утверждение в Европарламенте на пленарной сессии в апреле, а также в Совете ЕС.

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#украина
#ес
#европа
#импорт
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Рубль впервые стал главной внешнеторговой валютой России
ЦБ: Рубль впервые стал главной валютой во внешнеторговых расчетах России
09 апреля 2024, 05:13

Фото: istock / SSV-Photo

Рубль первый раз за историю России стал главной валютой во внешнеторговых расчетах государства. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России.
Доля рубля в расчетах за российские товары в феврале достигла самого высокого показателя с августа 2023 года — 41,6%. При этом в импорте этот показатель также вырос и достиг рекордных 38,1%.

Вместе с этим доля китайской валюты в экспортной выручке снизилась до 30,2%, а в расчетах за импорт — до 32,3%.

Вследствие этого, рубль стал доминирующей валютой во внешнеторговых операциях России. До этого он не превышал даже трети от всех операций импорта. При этом доля юаня снизилась.

Ранее в НКР предположили возможное обновление рекорда по прибыли банков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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