В Подмосковье открыли набор промышленников на экспортный акселератор

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Двенадцатый поток акселераторной программы «Экспортный форсаж» запускает для промышленных компаний Московской области региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«В курс входят шесть двухдневных очных семинаров, на которых участников научат выбирать оптимальные экспортные рынки, разрабатывать маркетинговую стратегию экспорта, снижать расходы, оптимизировать логистику и вести переговоры с зарубежными партнёрами», — говорится в сообщении.Семинары будут проводиться с 25 апреля по 18 сентября. Обучение бесплатное, однако, чтобы попасть на курс, нужно соответствовать ряду критериев по профилю предприятия, выручке, организационной форме и пр.
Подробно об акселерационной программе все желающим расскажут 12 апреля в конференц-зале отеля Hilton Moscow Strogino в Москве. Встреча начнётся в 13:00. Кроме того, полную информацию можно узнать на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Там же можно подать заявку на участие, приём будет проводиться до 25 апреля.
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