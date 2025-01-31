Для бизнесменов Подмосковья проведут вебинар по экспорту в Бразилию

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Бесплатный вебинар по теме экспорта «Час с торговым представителем РФ в Федеративной Республике Бразилия» проведут для предпринимателей Московской области во вторник, 4 февраля, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвества.
«Вебинар рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в выходе на бразильский рынок. Спикер вебинара — торговый представитель России в Бразилии Виктор Шереметкер — расскажет об экономической ситуации в Бразилии, возможностях для развития бизнеса, основных направлениях торговли, о рисках и вызовах, а также о государственной поддержке», — говорится в сообщении.Вебинар будет проходить с 14:00 до 15:00. Необходима предварительная онлайн-регистрация. Она завершится в 10 утра 4 февраля. После регистрации ссылка на вебинар придёт на электронную почту.
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