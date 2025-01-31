Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Для бизнесменов Подмосковья проведут вебинар по экспорту в Бразилию

Для бизнесменов Подмосковья проведут вебинар по экспорту в Бразилию

Фото: istockphoto.com/blinow61

Фото: istockphoto.com/blinow61

Оригинал
Бесплатный вебинар по теме экспорта «Час с торговым представителем РФ в Федеративной Республике Бразилия» проведут для предпринимателей Московской области во вторник, 4 февраля, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвества.


«Вебинар рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в выходе на бразильский рынок. Спикер вебинара — торговый представитель России в Бразилии Виктор Шереметкер — расскажет об экономической ситуации в Бразилии, возможностях для развития бизнеса, основных направлениях торговли, о рисках и вызовах, а также о государственной поддержке», — говорится в сообщении.
Вебинар будет проходить с 14:00 до 15:00. Необходима предварительная онлайн-регистрация. Она завершится в 10 утра 4 февраля. После регистрации ссылка на вебинар придёт на электронную почту.

Читайте также:

Компаниям из Подмосковья помогут принять участие в 17 международных выставках

В Подмосковье назван первый в году участник проекта по производительности труда

Экспорт подмосковной сельхозпродукции в Саудовскую Аравию за год вырос на 60%
#мининвест мо
#вебинар
#экспорт
#мсб
#мсп
#бразилия
#московская область
#подмосковье
В Подмосковье построили предприятие по ремонту карданных валов
31 января 2025, 14:17

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Производственный корпус по ремонту и замене карданных валов грузовых автомобилей построил в Бронницах торговый дом «Еврокардан», объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь нового корпуса составляет свыше тысячи квадратных метров. За одну смену здесь смогут поменять и настроить карданные валы в среднем у десяти грузовиков», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что на предприятиях торгового дома «Еврокардан» свои машины обслуживают такие компании, как «Газпромнефть», «X5 Retail Group», «Грузовичкофф», РЖД и другие.

Возведение производственного корпуса в Бронницах сопровождали специалисты Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Читайте также:

Для бизнесменов Подмосковья проведут вебинар по экспорту в Бразилию

Компаниям из Подмосковья помогут принять участие в международных выставках

В Подмосковье назван первый в году участник проекта по производительности труда
#главгосстройнадзор мо
#бронницы
#производство
#цсс
#строительство
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Компаниям из Подмосковья помогут принять участие в международных выставках
31 января 2025, 10:24

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Стать участниками 17 международных выставок, которые будут проводиться в разных странах в 2025 году, смогут компании из Подмосковья с помощью Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Мы стремимся сделать выход на экспорт для подмосковных компаний понятным, простым и быстрым. В этом им, среди прочего, помогает участие в международных выставках — на 2025 год запланировано 17 таких мероприятий. Необходимо только выбрать мероприятие и подать заявку в Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области», — сказала зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
В 2025 году областным предпринимателям предлагается принять участие в выставках в Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ, Малайзии, Иране и в других странах. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области берёт на себя аренду площадей, уплату регистрационных сборов, постройку коллективного стенда, помощь в проведении деловых переговоров и пр.

Узнать о выставках и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

Читайте также:

В Подмосковье назван первый в году участник проекта по производительности труда

Экспорт подмосковной сельхозпродукции в Саудовскую Аравию за год вырос на 60%

На подмосковные инфраструктурные площадки за год привлекли почти 200 резидентов
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#выставки
#экономика
#предприятия
#бизнес
#экспорт
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье назван первый в году участник проекта по производительности труда
30 января 2025, 22:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Сплитекс» из Серпухова первой в Подмосковье в этом году присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Предприятие разрабатывает и производит современное оборудование для химической и нефтегазовой отраслей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Цель программы – вдвое сократить время выполнения заказов. На предприятии прошло стартовое совещание. В качестве пилотного проекта выбрали оптимизацию производства тарельчатых устройств. Команда планирует сократить время протекания этого процесса на пилотном потоке на 50%, эффективность работы сотрудников повысить на 10%, а незавершённое производство также уменьшить на 50%», – рассказали в ведомстве.
Чтобы присоединиться к проекту, следует подать заявку на портале. Больше о поддержке бизнеса можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.

Читайте также:

Компании Подмосковья смогут представить продукцию на 17 международных выставках

Экспорт подмосковной сельхозпродукции в Саудовскую Аравию за год вырос на 60%

На подмосковные инфраструктурные площадки за год привлекли почти 200 резидентов
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#производительность труда
#предприятие
#серпухов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Компании Подмосковья смогут представить продукцию на 17 международных выставках
30 января 2025, 22:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные предприниматели при поддержке региона смогу в 2025 году принять участие в 17 международных выставках. Они пройдут в Объединённых Арабских Эмиратах, Китае, Казахстане, Узбекистане, Иране, Саудовской Аравии, Малайзии и других странах, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Региональные компании представят товары для красоты, для животных, продукты и напитки, продукцию сферы строительства и энергетики. Поможет в участии Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области
«Мы стремимся сделать выход на экспорт для подмосковных компаний быстрым, простым и понятным. В этом им помогает, например, участие в международных выставках. На 2025 год запланировано 17 таких мероприятий. Фонд помогает бизнесу принять участие в этих поездках и представить свою продукцию», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Узнать о международных мероприятиях для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

Читайте также:

Экспорт подмосковной сельхозпродукции в Саудовскую Аравию за год вырос на 60%

На подмосковные инфраструктурные площадки за год привлекли почти 200 резидентов

Щёлковский биокомбинат запускает выпуск импортозамещающих вакцин для животных
#подмосковье
#московская область
#экспорт
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#выставки
#фонд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Урсула фон дер Ляйен: Европа дорого заплатила за отказ от энергоресурсов РФ
30 января 2025, 18:43

Фото: iStock/sinonimas

Запад заплатил большую цену за отказ от энергоресурсов из России, вынужденно признала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.
По ее словам, ситуация в ЕС является критической, а конкурентоспособность ЕС зависит от возвращения низких цен на нефть и газ. Однако пока таких возможностей не предвидится.

«Домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию, а многим еще предстоит оплатить счета. Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только три процента нефти и совсем не используем уголь», — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, в результате падает производство, а предприятия вынуждены закрываться.

Кроме того, на сегодняшний день ситуация осложняется прекращением транзита газа через Украину.

Читайте также:

ЕС вводит пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России и Белоруссии

Венгрия и Турция считают возмутительной атаку Киева на «Турецкий поток»

Unherd: Западу следует для начала переговоров разморозить российские активы
#газ
#производство
#нефть
#турция
#предприятия
#импорт
#ес
#активы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экспорт подмосковной сельхозпродукции в Саудовскую Аравию за год вырос на 60%
30 января 2025, 17:38

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Экспорт сельхозпродукции из Подмосковья в Саудовскую Аравию в прошедшем году увеличился более чем на 60% в натуральном выражении по сравнению с 2023-м. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Регион активно наращивает экспорт в Саудовскую Аравию, которая становится устойчивым импортёром продукции регионального агропрома. Сегодня страна входит в топ-10 крупнейших торговых партнёров Московской области в сфере АПК и занимает шестое место по объёму отгружаемой продукции», – уточнили в министерстве.
Наибольшую долю в структуре закупок страны из Подмосковья занимают говядина, колбасные и макаронные изделия, а также корма для животных. Их экспорт увеличился в стоимостном выражении по сравнению с 2023 годом в полтора раза.

Увеличение по зернобобовым составило 1,3 раза. Поставки других видов мяса выросли в 2,8 раза, прочих товаров АПК – в 3,6 раз. Абсолютные лидирующие позиции – у мяса птицы: увеличение экспорта в 6,2 раза.

Читайте также:

На подмосковные инфраструктурные площадки за год привлекли почти 200 резидентов

Щёлковский биокомбинат запускает выпуск импортозамещающих вакцин для животных

Жители Московской области за месяц купили почти 7,5 тыс. тонн яблок
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
#экспорт
#саудовская аравия
#сельское хозяйство
#апк
#экономика и инвестиции в подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На подмосковные инфраструктурные площадки за год привлекли почти 200 резидентов
30 января 2025, 15:45

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Около 200 компаний в 2024 году начали реализацию проектов в особых экономических зонах и индустриальных парках Подмосковья. Об том рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В прошедшем году в ОЭЗ региона привлекли 27 новых резидентов, а в индустриальные парки – 170. Сумма заявленных инвестиций в проекты новых резидентов превышает 71 млрд рублей. После запуска этих предприятий будет дополнительно создано свыше 11 тыс. рабочих мест», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в министерстве, всего в Московской области работают пять особых экономических зон и 72 индустриальных парка. Суммарное количество резидентов не территории этих площадок превышает 1,7 тыс.

Подобрать земельный участок или помещение на одной из подмосковных площадок под инвестпроект можно на Инвестиционной карте региона.

Сейчас там представлено более 600 земельных участков и помещений в индустриальных парках и ОЭЗ области.

Читайте также:

Щёлковский биокомбинат запускает выпуск импортозамещающих вакцин для животных

В Минсельхозпроде Подмосковья назвали самые популярные страусиные фермы региона

Жители Московской области за месяц купили почти 7,5 тыс. тонн яблок
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Щёлковский биокомбинат запускает выпуск импортозамещающих вакцин для животных
30 января 2025, 14:45

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Щёлковский биокомбинат» запустит производство четырёх новых вакцин от заболеваний свиней. Препараты созданы с учётом актуальных для России штаммов. Это позволит значительно повысить уровень биозащиты в свиноводстве, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В новой линейке – вакцины против цирковирусной инфекции, болезни Ауески, репродуктивно-респираторного синдрома и классической чумы свиней. Эти препараты играют ключевую роль в борьбе с распространением заболеваний, негативно влияющих на здоровье животных и экономику отрасли. Помимо вакцинации свиней, комбинат возобновил производство вакцин для птиц. За последние два года наблюдается рост спроса на российские вакцины, что стало стимулом для перезапуска производства», – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что сейчас сотрудники биокомбината активно работают над созданием более 30 новых вакцин и препаратов. Инновационные продукты должны превзойти существующие импортные аналоги, что соответствует стратегии опережающего развития.

Читайте также:

В Минсельхозпроде Подмосковья назвали самые популярные страусиные фермы региона

Жители Московской области за месяц купили почти 7,5 тыс. тонн яблок

Ветеринары Минсельхозпрода Подмосковья рассказали о необходимых для щенков прививках
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
#вакцины
#апк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Московской области за месяц купили почти 7,5 тыс. тонн яблок
29 января 2025, 19:07

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В декабре 2024 года жители Подмосковья купили без малого 7,5 тонн яблок. В среднем за день приобретали более 240 тыс. кг, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Яблоки обладают знакомым с детства ароматом, множеством полезных свойств и незабываемым вкусом. Они содержат витамин С, который укрепляет иммунную систему, являются источником клетчатки, способствующей нормализации пищеварения. Кроме того, яблоки содержат мало калорий и много воды, что делает их полезным продуктом для тех, кто следит за весом», – отметили в пресс-службе.
Одним из лидеров по производству этого фрукта в прошлом году там назвали городской округ Луховицы. На полях Совхоза имени В. И. Ленина собрали более 300 тонн яблок. Яблоки выращивают также на предприятиях городских округов Чехов, Ступино, Воскресенск, Истра и других.

Читайте также:

Ветеринары Минсельхозпрода Подмосковья рассказали о необходимых для щенков прививках

Ветеринары Подмосковья за год привили 19,5 тыс. собак российской вакциной Мультикан

Правительство направило на льготное кредитование АПК более 42 млрд рублей
#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
#торговля
#фрукты
#яблоки
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате