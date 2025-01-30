В Подмосковье назван первый в году участник проекта по производительности труда

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Сплитекс» из Серпухова первой в Подмосковье в этом году присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Предприятие разрабатывает и производит современное оборудование для химической и нефтегазовой отраслей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Цель программы – вдвое сократить время выполнения заказов. На предприятии прошло стартовое совещание. В качестве пилотного проекта выбрали оптимизацию производства тарельчатых устройств. Команда планирует сократить время протекания этого процесса на пилотном потоке на 50%, эффективность работы сотрудников повысить на 10%, а незавершённое производство также уменьшить на 50%», – рассказали в ведомстве.Чтобы присоединиться к проекту, следует подать заявку на портале. Больше о поддержке бизнеса можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.
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Лора Луганская