Экспорт подмосковной сельхозпродукции в Саудовскую Аравию за год вырос на 60%

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Экспорт сельхозпродукции из Подмосковья в Саудовскую Аравию в прошедшем году увеличился более чем на 60% в натуральном выражении по сравнению с 2023-м. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Регион активно наращивает экспорт в Саудовскую Аравию, которая становится устойчивым импортёром продукции регионального агропрома. Сегодня страна входит в топ-10 крупнейших торговых партнёров Московской области в сфере АПК и занимает шестое место по объёму отгружаемой продукции», – уточнили в министерстве.Наибольшую долю в структуре закупок страны из Подмосковья занимают говядина, колбасные и макаронные изделия, а также корма для животных. Их экспорт увеличился в стоимостном выражении по сравнению с 2023 годом в полтора раза.
Увеличение по зернобобовым составило 1,3 раза. Поставки других видов мяса выросли в 2,8 раза, прочих товаров АПК – в 3,6 раз. Абсолютные лидирующие позиции – у мяса птицы: увеличение экспорта в 6,2 раза.
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Лора Луганская