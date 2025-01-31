Компаниям из Подмосковья помогут принять участие в 17 международных выставках

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Стать участниками 17 международных выставок, которые будут проводиться в разных странах в 2025 году, смогут компании из Подмосковья с помощью Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Мы стремимся сделать выход на экспорт для подмосковных компаний понятным, простым и быстрым. В этом им, среди прочего, помогает участие в международных выставках — на 2025 год запланировано 17 таких мероприятий. Необходимо только выбрать мероприятие и подать заявку в Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области», — сказала зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.В 2025 году областным предпринимателям предлагается принять участие в выставках в Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ, Малайзии, Иране и в других странах. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области берёт на себя аренду площадей, уплату регистрационных сборов, постройку коллективного стенда, помощь в проведении деловых переговоров и пр.
Узнать о выставках и подать заявку на участие можно на сайте фонда.
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Лев Каштанов