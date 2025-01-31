Компаниям из Подмосковья помогут принять участие в 17 международных выставках

Экспорт сельхозпродукции из Подмосковья в Саудовскую Аравию в прошедшем году увеличился более чем на 60% в натуральном выражении по сравнению с 2023-м. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.