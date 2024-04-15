В Подмосковье с начала года зарегистрировали 18 тысяч субъектов МСП

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Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области с начала 2024 года выросло более чем на 18 тыс. Такими данными поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В I квартале этого года в Подмосковье зарегистрировано более 18 тыс. субъектов МСП. 14,8 тыс. из них – индивидуальные предприниматели. Всего сейчас в Подмосковье работают свыше 452 тысяч компаний сектора малого и среднего предпринимательства», – уточнила Зиновьева.Как рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста, для поддержки предпринимателей в регионе создан Московский областной фонд микрофинансирования, где бизнесу доступно 13 программ льготного кредитования. Размер займа может составить до 5 млн рублей.
Кроме того, подмосковные предприниматели могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес». Там помогут с проведением технических аудитов, сертификацией, разработкой конструкторской документации.
Подробную информацию о поддержке бизнеса на инвестиционном портале Московской области.
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