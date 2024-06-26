Для подмосковных бизнесменов проведут тренинг по продвижению телеграм-канала

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Бесплатный очный тренинг на тему «Продвигаем Telegram-канал в СМИ» проведут для предпринимателей Московской области 4 июля, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«На тренинге участникам расскажут, что такое цепляющий заголовок, и объяснят, как его использовать, а также каким правилам надо следовать при написании поста в телеграм-канале. Кроме того, предприниматели узнают, почему подписчики отписываются и как подавать рекламные материалы, чтобы число подписчиков росло», — говорится в сообщении.В ходе тренинга также будет поднята тема СМИ, а именно, в какие средства массовой информации стоит стремиться конкретному предпринимателю, а также какие темы сегодня более актуальны.
Тренинг проведёт эксперт по личному бренду Ильяна Левина.
Мероприятие будет проходить с 11 утра до 15:00 в столичном коворкинг-центре «Точка кипения — Коммуна» по адресу: 2-й Донской проезд, дом №9, строение 3. Предварительная запись обязательна, она отрыта до девяти утра 4 июля.
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