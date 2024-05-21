Подмосковные предприятия стали участниками нацпроекта «Производительность труда»

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
270 подмосковных предприятий — в числе участников национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Нацпроект «Производительность труда» помогает предприятиям повышать эффективность благодаря оптимизации процессов и внедрению технологий бережливого производства.
Чтобы стать участником данного национального проекта необходимо подать заявку через официальный портал проекта.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв оценил работу артели «Кузьминский» на основе ИИ
60 подмосковных компаний стали участниками бизнес-форума в Балашихе
В Москве повысились цены на проезд в общественном транспорте
«На сегодняшний день в нацпроект вовлечено 270 компаний региона: это и те, кто уже успешно завершил обучение в рамках нацпроекта, продолжая внедрять полученный опыт на других участках своих производств, и те, кто только начал постигать принципы работы в рамках бережливого производства. Только в 2024 году участниками нацпроекта стали 48 компаний, представляющих различные сферы. Более 220 предприятий, то есть порядка 82%, уже реализовали проекты по повышению производительности», — подчеркнула зампред правительства Екатерина Зиновьева.
Чтобы стать участником данного национального проекта необходимо подать заявку через официальный портал проекта.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв оценил работу артели «Кузьминский» на основе ИИ
60 подмосковных компаний стали участниками бизнес-форума в Балашихе
В Москве повысились цены на проезд в общественном транспорте
Мира Полтева