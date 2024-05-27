В Подмосковье работают более 456 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Московская область занимает второе место среди регионов России по числу предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня их количество составляет более 456 тыс. и продолжает расти, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе постоянно увеличивается. По итогам 2022 года этот показатель вырос на 22 тыс., по результатам 2023-го – более чем на 28 тыс. Только за четыре месяца этого года в Московской области уже зарегистрировано 17 тыс. компаний малого и среднего бизнеса», – уточнила Зиновьева.По её словам, самый заметный рост отмечен в оптовой и розничной торговле, перевозках, строительстве и сфере ремонта. Зампред напомнила, что в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Подмосковье создан центр «Мой бизнес», оказывающий поддержку деловым людям.
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Лора Луганская