Для подмосковных бизнесменов проведут вебинар по масштабированию бизнеса

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Бесплатный вебинар на тему «Масштабирование компании руками команды: как управлять и не быть в найме у себя» проведут для предпринимателей Московской области в понедельник, 15 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Участникам вебинара расскажут, как масштабировать свой бизнес и за счёт чего создать для себя резерв времени на развитие компании. Спикером вебинара станет основательница и СЕО агентства систематизации и масштабирования BIZ INSIDE, коуч и бизнес-наставник Кристина Самсонова», — говорится в сообщении.Для всех участников семинара приготовлены бонусы — это карта «Функции собственника» и руководство «Как собственнику выйти из операционки».
Вебинар начнётся в 14:00 15 апреля. Для того, чтобы принять в нём участие, нужно пройти бесплатную регистрацию по ссылке. Регистрация закроется в 9 утра в день вебинара.
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Лев Каштанов