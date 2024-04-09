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Для подмосковных бизнесменов проведут вебинар по масштабированию бизнеса

09 апреля 2024, 13:33
Фото: iStock/seb_ra

Фото: iStock/seb_ra

Бесплатный вебинар на тему «Масштабирование компании руками команды: как управлять и не быть в найме у себя» проведут для предпринимателей Московской области в понедельник, 15 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Участникам вебинара расскажут, как масштабировать свой бизнес и за счёт чего создать для себя резерв времени на развитие компании. Спикером вебинара станет основательница и СЕО агентства систематизации и масштабирования BIZ INSIDE, коуч и бизнес-наставник Кристина Самсонова», — говорится в сообщении.
Для всех участников семинара приготовлены бонусы — это карта «Функции собственника» и руководство «Как собственнику выйти из операционки».



Вебинар начнётся в 14:00 15 апреля. Для того, чтобы принять в нём участие, нужно пройти бесплатную регистрацию по ссылке. Регистрация закроется в 9 утра в день вебинара.

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Крупнейшие российские букмекеры серьезно обогатились
РБК: российские букмекеры резко нарастили прибыль в 2023 году
09 апреля 2024, 14:05

Фото: iStock/Wpadington

Крупнейшие российские букмекеры резко увеличили выручку и кратно нарастили прибыль в 2023 году, сообщает РБК со ссылкой на финансовые отчетности управляющих ими юридических лиц.
По данным издания, средний рост рынка за тот же период, по оценке Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), находится на уровне 39%. При этом доход компаний вырос в два-три раза.

Такой прирост выручки объясняется резким увеличением расходов на рекламу. В стране действуют определенные ограничения на продвижение этой сферы. При этом только «Лига ставок» потратила на эти цели около 10 миллиардов рублей.

Почти вдвое, до 435,6 миллиарда рублей выросла выручка «Фонкора» (букмекер «Фонбет»). «Управляющая компания НКС» (Winline) нарастила прибыль в 6,5 раза, до 277,3 миллиарда рублей, а чистую прибыль — вдвое до 26,9 миллиарда рублей.

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#россия
#бизнес
#рост
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Турция ограничила экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров
Минторг: Турция ограничила экспорт в Израиль в том числе авиационного топлива
09 апреля 2024, 10:07

Фото: iStock/naumoid

Турция решила ограничить экспорт в Израиль 54 наименований продуктов с сегодняшнего дня, заявило министерство торговли страны.
Ограничения распространяются на продукцию из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники.

Также в этом списке указаны цемент, все виды стройматериалов из железа и стали, арматура, оптоволоконные кабели, вилочные погрузчики, экскаваторы, гранит, мрамор, изоляционные материалы, химикаты, применяющиеся для обработки металла и не только.

В ведомстве подчеркнули, что торговые ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в Газе «и не позволит осуществлять достаточный, беспрепятственный доступ гумпомощи».

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#израиль
#сектор газа
#турция
#экономика
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Число контролируемых россиянами зарубежных компаний выросло на 21%
РБК: количество контролируемых россиянами иностранных фирм выросло на 21%
09 апреля 2024, 09:31

Фото: istock / blinow61

Число контролируемых россиянами зарубежных компаний (КИК) выросло на 21% по состоянию на конец 2022 года, сообщает РКБ со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Как поясняют в ведомстве, из общего числа задекларированных россиянами КИК 98% составляют иностранные организации. Остальные 2% приходятся на зарубежные структуры без образования юридического лица, в частности фонды и трасты.

В 2022 году отчет о наличии КИК в ФНС подали более 18,3 тысячи налогоплательщиков, большинство из них (82%) — физические лица. В среднем на каждого приходится по 2,5 иностранные компании.

Пост количества задекларированных КИК вызван желанием российских компаний воспользоваться льготами в рамках амнистии капиталов, считает руководитель налоговой практики GSL Law & Consulting Евгений Власов.

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#россия
#компании
#экономика
#фнс
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ЕС ограничивает импорт сельхозпродукции с Украины
Reuters: ЕС согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины
09 апреля 2024, 08:19

Фото: iStock/ipopba

Между Европейским парламентом (ЕП) и Советом ЕС достигнуто предварительное соглашение о продлении беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции до 5 июня 2025 года, пишет Reuters со ссылкой на заявление Европарламента.
Инструмент «экстренного торможения» в рамках усиления мер защиты европейских фермеров предусмотрен для чувствительной продукции —мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы и мёда.

Беспошлинный режим будет приостановлен, если объемы украинской продукции превысят средние показатели за предыдущие годы. Еврокомиссия также обещает ужесточить контроль за импортом украинской пшеницы.

Постоянные представители стран-членов ЕС назвали решение верным, подчеркнув, что оно обеспечит баланс между поддержкой Украины и защитой европейских рынков сельхозпродукции.

Впоследствии документ должен пройти утверждение в Европарламенте на пленарной сессии в апреле, а также в Совете ЕС.

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#европа
#импорт
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Рубль впервые стал главной внешнеторговой валютой России
ЦБ: Рубль впервые стал главной валютой во внешнеторговых расчетах России
09 апреля 2024, 05:13

Фото: istock / SSV-Photo

Рубль первый раз за историю России стал главной валютой во внешнеторговых расчетах государства. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России.
Доля рубля в расчетах за российские товары в феврале достигла самого высокого показателя с августа 2023 года — 41,6%. При этом в импорте этот показатель также вырос и достиг рекордных 38,1%.

Вместе с этим доля китайской валюты в экспортной выручке снизилась до 30,2%, а в расчетах за импорт — до 32,3%.

Вследствие этого, рубль стал доминирующей валютой во внешнеторговых операциях России. До этого он не превышал даже трети от всех операций импорта. При этом доля юаня снизилась.

Ранее в НКР предположили возможное обновление рекорда по прибыли банков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рубль
#товары
#данные
#импорт
#валюта
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В НКР предположили возможное обновление рекорда по прибыли банков
Специалисты НКР допустили повторение рекорда чистой прибыли банков в 2024 году
09 апреля 2024, 03:45

Фото: istock / ipopba

Специалисты кредитного рейтингового агентства НКР предположили, что 2024 году банки РФ могут повторить или даже обновить рекордный уровень чистой прибыли, зафиксированный в 2023 году. Об этом пишет ТАСС.
«Чистая прибыль в 2024 году может составить от 3,1 трлн до 3,5 трлн рублей. Банки могут повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн рублей, несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи и рост стоимости риска», — отмечается в материале.
Такого результата можно будет достичь при отсутствии негативного влияния нестабильных составляющих прибыли, таких как переоценка валюты или ценных бумаг.

Как считают аналитики, рост объема вкладов населения может составить 18–22%. Максимальные процентные ставки по вкладам также будут увеличены и составят 13,5–14,5%. За счёт этого вклады будут крайне привлекательным инструментом для накопления финансов.

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#рф
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«Росатом» требует от финской компании Fennovoima Oy порядка трёх млрд евро
08 апреля 2024, 21:32

Фото: iStock/simpson

«Росатом» обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии, требуя почти три миллиарда евро из-за отказа Хельсинки строить АЭС «Ханхикиви-1». Такие данные есть в отчетности группы «Атомэнергопром» по МСФО за 2023 год.
«По состоянию на отчетную дату требования организаций группы на общую сумму около трех миллиардов евро находятся на рассмотрении международных арбитражей», — говорится в документе.

Ещё в апреле 2022 года компания Fennovoima Oy, в которой 34% принадлежали «Росатому», сообщила о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

При этом «Атомэнергпром» потребовал вернуть аванс по ЕРС-контракту на сумму 1,7 миллиарда евро. Также компания хочет досрочно вернуть займ, который был предоставлен Fennovoima и требует компенсировать стоимость активов из-за расторжения соглашения акционеров. Однако организация группы не согласна с этим, и теперь спор будет решаться в международном арбитраже.

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#соглашения
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#аэс
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Литовский производитель крабовых палочек Vici продает бизнес в России
08 апреля 2024, 18:15

Фото: iStock/Minerva Studio

Литовский производитель крабовых палочек Viciunai Group (бренд Vici) может продать российский бизнес. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным отчетности ООО «Вичюнай-Русь», правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в феврале текущего года одобрила сделку, которая предполагает передачу 100% акций предприятия. Сообщается, что владельцы Viciunai Group не хотели расставаться с российским бизнесом, однако вынуждены «пойти на сделку по политическим причинам».

Также планируется уступка прав требований по договорам займа и долга «Вичюнай-Русь», общая сумма которой составляет 2,89 миллиарда рублей в пользу «Группы Океан».

Напомним, в начале января Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло Viciunai в реестр «международных спонсоров войны».

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#покупатели
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В ОЭЗ «Ступино Квадрат» построили производство плёнки за 2,6 млрд рублей
08 апреля 2024, 17:01

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Ступино завершено строительство предприятия по выпуску плёнки площадью 7 тыс. кв. м. Ещё одно производственное здание ввела в эксплуатацию компания ООО «Флекс Филмс Рус», которая является резидентом особой экономической зоны «Ступино Квадрат», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Инвестиции в проект, по её словам, составляют около 2,6 млрд рублей. Это уже второй завод компании на территории ОЭЗ.
«Первый работает с 2020 года. На новых мощностях предприятия, инвестиции в запуск которых составляют 2,57 млрд рублей, уже действует производство плёнок для пищевой промышленности. Здесь будет создано 100 рабочих мест», – отметила зампред
На новом объекте выпускают полипропиленовую пленку различных марок, в том числе металлизированные барьерные плёнки для пищевой промышленности. Производственная мощность завода по выпуску такой плёнки – 18 тыс. тонн в год.

«Флекс Филмс Рус» входит в состав крупного международного холдинга Uflex Group – крупнейшей в Индии компании, работающей более чем в 140 странах. Она предлагает большой выбор упаковочных продуктов всех типов для товаров повседневного спроса, а также производит клей и краску. На российском рынке компания работает более 10 лет. Её площадки расположены также в Индии, ОАЭ, Египте, Мексике, Нигерии и других государствах.

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