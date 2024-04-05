Жители Подмосковья могут принять участие в проекте «Молодые предприниматели села»

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Для подготовки команд молодых специалистов в Московской области реализуется проект «Молодые предприниматели села». Об этом сообщила пресс-служба общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи».
Основной задачей проекта является привлечение интереса молодежи к предпринимательской деятельности на сельских территориях.
Стоит отметить, что первый этап конкурса продлиться до 19 апреля 2024 года на региональном этапе, а финал пройдет уже в конце мая. Подробности о конкурсе можно найти на официальном сайте проекта.
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«Проект предусматривает реализацию обучающего онлайн-курса для начинающих предпринимателей, проведение конкурса с международным участием среди молодёжных команд по бизнес-планированию , поддержку бизнес-инициатив молодёжи на сельских территориях. Категории участников – это студенты средне-специальных и высших учебных заведений, а также молодые специалисты и предприниматели на сельских территориях», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева