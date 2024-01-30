Для подмосковных экспортёров проведут семинар по валютным платежам

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Очный семинар на тему «Международные валютные платежи — новые решения и возможности» проведут для экспортёров Московской области 6 февраля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Спикерами на семинаре будут представители АО «Газпром» Валентина Рыбалкина, Владимир Курстак и Михаил Рыбин. На мероприятии планируется обсудить новые решения для бизнеса в валютной сфере, а также рассмотреть опыт сотрудничества с финансовыми институтами Индии», — отмечается в сообщении.Семинар будет проходить в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом №4, корпус 1, секция В, 11 этаж. Начало в 11:00. Участие бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Регистрация будет открыта до пяти часов вечера 5 февраля.
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