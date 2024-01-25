Для подмосковных предпринимателей проведут семинар по основам правовой защиты бренда

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Вебинар от центра «Мой бизнес» Московской области состоится 30 января.
«В рамках мероприятия участники узнают что такое товарный знак, как и почему необходимо его регистрировать и как это способствует узнаваемости и продвижению бренда. Спикерами вебинара станут генеральный директор компании по защите интеллектуальной собственности «ПроБренд» Александр Воронов и заместитель директора Регионального центра инжиниринга Московской области Елена Марина», — поделились в министерстве.
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