Подмосковные учёные могут побороться за грант на 10 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Московской области стартовал конкурс на получение грантов правительства региона в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Размер одного гранта составляет 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Для помощи в реализации научных и инновационных проектов, особо значимых для региона, на конкурсной основе предоставляется грант на 10 млн рублей. Инициатива стартовала в 2014 году. Сегодня гранты на сумму 535 млн рублей получили уже более 100 проектов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Среди условий получения грантовой поддержки – регистрация организации на территории Московской области, наличие производственных мощностей и другие. Минимальный размер софинансирования проекта грантополучателем не должен быть менее 20% от суммы гранта.
Приём заявок продлится до 20 февраля.
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