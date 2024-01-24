Открыт прием заявок на участие в программе «Лидеры производительности»

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
«Нацпроект «Производительность труда» повышает эффективность предприятия по всем направлениям. Выстраивание производственных линий, внедрение бережливых технологий, цифровизация и повышение квалификации рабочих должно сопровождаться ростом компетенций топ-менеджмента. Это необходимое условие для сохранения результатов от участия в национальном проекте и дальнейшего качественного масштабирования бизнеса», —поделился замминистра экономического развития России Мурат Керефов.
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