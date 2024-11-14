Для подмосковных самозанятых организовали бесплатные бизнес-тренинги

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Самозанятые предприниматели Московской области смогут принять участие в серии бесплатных очных бизнес-тренингов, стартующей в столице 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Обучение организовано региональным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На тренинге «Базовый финансовый учёт для бизнеса и налогообложение» слушатели научатся грамотно планировать и рассчитывать свой проект. Они узнают, как прогнозировать операционные и финансовые риски, управлять ими», – рассказали в ведомстве.Спикером выступит управляющий директор блока среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк», эксперт-преподаватель программ MBA и корпоративных программ Финуниверситета Ярослав Филиппов.
Спикером тренинга «Как запустить экономически потенциальный продукт?» станет бизнес-тренер, консультант в сфере предпринимательства в современных индустриях Татьяна Николаева.
Оба мероприятия пройдут 22 ноября на площадке Высшей школы предпринимательства Финуниверситета по адресу: г. Москва, Кибальчича, д.1.
Тренинг «Базовый финансовый учет для бизнеса и налогообложение» стартует в 10:00, а тренинг «Как запустить экономически потенциальный продукт?» – в 14:00. Для участия необходимо зарегистрироваться до 21:00 19 ноября на сайте.
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