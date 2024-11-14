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Для подмосковных самозанятых организовали бесплатные бизнес-тренинги

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Самозанятые предприниматели Московской области смогут принять участие в серии бесплатных очных бизнес-тренингов, стартующей в столице 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Обучение организовано региональным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На тренинге «Базовый финансовый учёт для бизнеса и налогообложение» слушатели научатся грамотно планировать и рассчитывать свой проект. Они узнают, как прогнозировать операционные и финансовые риски, управлять ими», – рассказали в ведомстве.
Спикером выступит управляющий директор блока среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк», эксперт-преподаватель программ MBA и корпоративных программ Финуниверситета Ярослав Филиппов.



Спикером тренинга «Как запустить экономически потенциальный продукт?» станет бизнес-тренер, консультант в сфере предпринимательства в современных индустриях Татьяна Николаева.

Оба мероприятия пройдут 22 ноября на площадке Высшей школы предпринимательства Финуниверситета по адресу: г. Москва, Кибальчича, д.1.

Тренинг «Базовый финансовый учет для бизнеса и налогообложение» стартует в 10:00, а тренинг «Как запустить экономически потенциальный продукт?» – в 14:00. Для участия необходимо зарегистрироваться до 21:00 19 ноября на сайте.

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#мой бизнес
В Московской области поднимут налог на игорный бизнес
14 ноября 2024, 21:12

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла закон об увеличении ставки налога на игорный бизнес в Подмосковье с 1 января будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного парламента.
«Сейчас пределы ставки налога на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы составляют 3 млн. рублей в месяц. С 1 января 2025 года предельная ставка налога повышается до 10 млн. рублей в месяц», – сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
«Налоговые ставки устанавливают субъекты Федерации. В области три таких объекта», – отметила, представляя закон, замминистра экономики и финансов Московской области Елена Землякова.
Она добавила, что повышение ставки позволит привлечь в бюджет региона 252 млн. рублей.

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#подмосковье
#московская область
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Глава Одинцова Иванов осмотрел площадку «Мадекс-Технопарк» в Больших Вязёмах
14 ноября 2024, 20:32

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел промышленную площадку «Мадекс-Технопарк» в Больших Вязёмах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Технопарк расположен в Петровском проезде на площади более 4 га. Один из крупнейших арендаторов – ООО «Фанпорт», производитель деревянных дверей и мебели, в том числе торговой марки «Юнион», а также строительных конструкций из дерева и столярных изделий.
«Деревянные двери и мебель здесь производят из отечественного сырья. Важно отметить, что локализация составляет порядка 80%. Очень крупное предприятие, выпускает действительно качественную продукцию», – сказал Иванов.
Он также оценил работу сервисного центра «Меркатор Холдинг». Это крупный производитель коммунальной и дорожно-уборочной техники. Сборка машин ведётся в Калуге, а в Одинцовском городском округе проводят сервисное обслуживание навесного оборудования и ремонт машин. Для этого на площадке технопарка оборудовано 11 постов. Клиенты центра в Больших Вязёмах – заказчики из Москвы и Подмосковья.

Другие крупные резиденты промышленной площадки «Мадекс-Технопарк» – производитель сварного решётчатого и прессованного настила ООО «Дежеста», фабрика современных технологий по изготовлению изделий из металла ООО «ФСТ» и производитель полиэтиленовой упаковки ООО «ВАЙТПАК».

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Патрушев сказал проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран
14 ноября 2024, 19:50

Фото: istockphoto/ branex

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран, с целью удовлетворения растущего спроса на этот продукт, проинформировали в аппарате вице-премьера.
«Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях», — отмечает Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер Российской Федерации обратил внимание, что реализовать данную цель поможет федеральный проект «развитие овощеводства и картофелеводства».

Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщало, что в деревне Демидово Егорьевского городского округа завершилось строительство овощехранилища вместимостью 3,5 тысячи тонн. Инвестор проекта — компания ООО «Лесные Дали», которая специализируется на выращивании овощей и их переработке.

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Воробьёв поблагодарил работников Климовского трубного завода за внедрение новых технологий
Воробьёв поблагодарил работников Климовского трубного завода за новые технологии
14 ноября 2024, 14:41

А. Воробьёв(второй слева) Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв познакомился с работой Климовского трубного завода. Предприятие входит в состав группы «Полипластик». Это её пилотная площадка для внедрения инноваций, умных технологий и решений.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Главе региона показали производство гладких и гофрированных труб, нестандартных изделий, а также испытательный центр и лабораторию гидравлики.
«Здесь работают более 800 человек. Хотел бы всем сотрудникам сказать слова благодарности за технологии, которые они внедряют, за обеспечение надёжности продукции. В Московской области, как и во всей нашей стране, реализуется масштабная программа модернизации, в частности, очистных сооружений. Расширяются сети холодного и горячего водоснабжения. Всё это – федеральные программы, в которых мы участвуем. Важно иметь отечественную конкурентоспособную продукцию, которая обладает всеми необходимыми качествами», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (второй слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Климовский трубный завод – крупнейшее в Европе предприятие по производству полимерных труб. На 25 технологических линиях выпускают пластиковые трубы разного диаметра. Там также производят соединительные детали для трубопроводов, колодцы и нестандартные изделия. На территории завода расположен складской комплекс. С момента запуска предприятие произвело более полумиллиона тонн труб. Продукцию используют для ЖКХ и энергетики. На заводе активно внедряют цифровые технологии.
«Правительство поставило задачу разработать и внедрить решения по маркировке материалов для строительной отрасли. Группа «Полипластик» первой в стране включилась в этот процесс и готова к эксперименту по нанесению и учёту прослеживаемой метки – от сырья до смонтированного в земле трубопровода», – сказал председатель совета директоров ООО группы «Полипластик» Лев Гориловский.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Завод работает на российских полимерах. За счёт переработки производство полностью безотходное.
«Основная продукция завода – трубы, которые мы делаем для различных нужд, в том числе модернизации и строительства инфраструктуры ЖКХ, промышленных предприятий. В России их можно встретить повсеместно, прежде всего, в центральной части страны – Москве, Московской области, южных республиках. Также поставляем их на Камчатку и Сахалин. Плюс экспорт в страны ближнего зарубежья, а также в Индию и так далее», – рассказал гендиректор Климовского трубного завода Самсон Петрович.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Уже пять лет КТЗ сотрудничает с Подольским колледжем им. А.В. Никулина, который готовит для предприятия специалистов. Только за 2023-2024 годы на завод пришли работать 26 выпускников.

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#андрей воробьёв
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Патент на работу иностранцев в Подмосковье будет стоить 8,9 тыс. рублей
14 ноября 2024, 14:10

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Стоимость патента на работу на территории Подмосковья для иностранных граждан в 2025 году составит 8,9 тыс. рублей. Закон, устанавливающий региональный коэффициент для расчёта цены патента, приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«В этом году стоимость патента составляет 7,5 тыс. рублей. Уже несколько лет в Москве и в Подмосковье она устанавливается на одном уровне. Между тем зарплаты в Московской области, как и в столице, растут. Соответственно, должна расти и стоимость патента. Иностранные работники должны платить сопоставимые налоги», – сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что увеличение стоимости патента в будущем году дополнительно привлечёт в консолидированный бюджет региона 2,9 млрд рублей.

Брынцалов напомнил, что, помимо этого, с 1 января, по решению губернатора в Подмосковье будет запрещено привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания на нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.

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#трудоустройство
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Московская городская дума утвердила бюджет столицы на 2025-2027 годы
14 ноября 2024, 07:16

Фото: iStock/Sergdid

На пленарном заседании Московской городской думы, состоявшемся 13 ноября, был принят бюджет столицы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее проект бюджета получил поддержку на заседании комиссии по экономической и социальной политике, а также прошел экспертизу в Контрольно-счетной палате и Общественной палате Москвы, которые не выявили нарушений.

Председатель МГД Алексей Шапошников отметил, что новый бюджет стал третьим, сформированным в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств. Он подчеркнул, что бюджет будет социальным и инвестиционным, отражая актуальные потребности москвичей и учитывая стратегические планы развития города до 2030 года.

В рамках бюджета предусмотрены меры социальной поддержки, которые коснутся около 4,5 миллиона москвичей. Бюджет направлен на развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, что должно способствовать улучшению качества жизни в Москве.

Как отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, в ближайшие три года ожидается ежегодный прирост доходов бюджета города на 6%. При этом около 90% расходов бюджета в 2025 году будет направлено на реализацию 13 государственных программ.

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#бюджет
#проект
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ЦБ РФ назвал предложение согласовывать ключевую ставку с властями опасным
14 ноября 2024, 05:00

Фото: iStock/hank5

Центробанк России заявил о необходимости независимого проведения денежно-кредитной политики (ДКП), передает РБК со ссылкой на регулятор. Предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) согласовывать основные направления ДКП с правительством было отклонено.
РСПП предложил этот шаг из-за высоких ставок, отмечает газета «Ведомости» со ссылкой на анализ направлений ДКП на 2025–2027 годы. ​

ЦБ подчеркивает, что независимость регулятора важна для поддержания ценовой стабильности и устойчивого экономического роста.

«Эффективность нашей политики возможна только при независимой оценке условий и рисков», — отметили в Центробанке.
ЦБ считает, что вмешательство правительства может привести к повышению инфляционных и девальвационных ожиданий, что особенно опасно в условиях уже высокой инфляции.

В ЦБ сообщили, что предложения РСПП во многом уже учтены в законе о Банке России, и работа с правительством при разработке основных направлений ДКП предусмотрена действующим законодательством.

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#цб
#цены
#экономика
#рост
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В России цены на красную икру взлетят перед праздниками
Экономист Суворова: цена красной икры достигнет 13 тыс. рублей к Новому году
14 ноября 2024, 03:53

Фото: iStock/Aleksei Isachenko

В России наблюдается рост цен на красную икру в преддверии новогодних праздников. С сентября цена увеличилась примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
По данным экономиста и доцента кафедры экономической теории университета Синергия Татьяны Суворовой, которыми она поделилась с «Прайм», килограмм икры в магазинах сейчас стоит около 10 тысяч рублей, тогда как в прошлом году стоимость варьировалась от 6000 до 7500 рублей.

Причины подорожания связаны с инфляцией, увеличением затрат на производство, удорожанием упаковки и резким снижением улова в этом году.

Суворова прогнозирует, что к декабрю стоимость красной икры может вырасти еще на 13-15%, и цена за килограмм приблизится к 13 тысячам рублей. Однако более значительных скачков не ожидается, поскольку иначе существенно бы просели продажи.

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#рост
#икра
#праздники
#инфляция
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Австрийская OMV получила компенсацию за недопоставки от «Газпрома»
OMV выиграла международный арбитраж против «Газпром экспорта» на €230 миллионов
14 ноября 2024, 02:05

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Австрийская нефтегазовая компания OMV объявила, что выиграла дело против «Газпром экспорта» в международном арбитраже, получив право на 230 миллионов евро компенсации, а также проценты и издержки, передает Прайм.
Решение арбитража, инициированное OMV в январе 2023 года по правилам Международной торговой палаты (ICC), связано с нерегулярными поставками газа в Германию, завершившимися в сентябре 2022 года.

OMV отметила, что предпринимает шаги для немедленного взыскания присужденной суммы и подчеркнула, что возможно дальнейшее ухудшение отношений с «Газпром экспортом» по австрийскому контракту, которое может привести к прекращению поставок газа.

В 2022 году многие страны Европы, включая Германию, Польшу и Финляндию, частично или полностью остались без поставок российского газа. «Газпром» сократил или прекратил поставки из-за требований об оплате в рублях или по техническим причинам.

К осени прекратились поставки через «Северный поток», а также по другим маршрутам, таким как «Ямал-Европа» и украинский транзит.

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#газпром
#компенсации
#право
#северный поток
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