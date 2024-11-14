Глава Одинцова Иванов осмотрел площадку «Мадекс-Технопарк» в Больших Вязёмах

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел промышленную площадку «Мадекс-Технопарк» в Больших Вязёмах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Технопарк расположен в Петровском проезде на площади более 4 га. Один из крупнейших арендаторов – ООО «Фанпорт», производитель деревянных дверей и мебели, в том числе торговой марки «Юнион», а также строительных конструкций из дерева и столярных изделий.
Он также оценил работу сервисного центра «Меркатор Холдинг». Это крупный производитель коммунальной и дорожно-уборочной техники. Сборка машин ведётся в Калуге, а в Одинцовском городском округе проводят сервисное обслуживание навесного оборудования и ремонт машин. Для этого на площадке технопарка оборудовано 11 постов. Клиенты центра в Больших Вязёмах – заказчики из Москвы и Подмосковья.
Другие крупные резиденты промышленной площадки «Мадекс-Технопарк» – производитель сварного решётчатого и прессованного настила ООО «Дежеста», фабрика современных технологий по изготовлению изделий из металла ООО «ФСТ» и производитель полиэтиленовой упаковки ООО «ВАЙТПАК».
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«Деревянные двери и мебель здесь производят из отечественного сырья. Важно отметить, что локализация составляет порядка 80%. Очень крупное предприятие, выпускает действительно качественную продукцию», – сказал Иванов.
Он также оценил работу сервисного центра «Меркатор Холдинг». Это крупный производитель коммунальной и дорожно-уборочной техники. Сборка машин ведётся в Калуге, а в Одинцовском городском округе проводят сервисное обслуживание навесного оборудования и ремонт машин. Для этого на площадке технопарка оборудовано 11 постов. Клиенты центра в Больших Вязёмах – заказчики из Москвы и Подмосковья.
Другие крупные резиденты промышленной площадки «Мадекс-Технопарк» – производитель сварного решётчатого и прессованного настила ООО «Дежеста», фабрика современных технологий по изготовлению изделий из металла ООО «ФСТ» и производитель полиэтиленовой упаковки ООО «ВАЙТПАК».
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Лора Луганская