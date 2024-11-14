Воробьёв поблагодарил работников Климовского трубного завода за внедрение новых технологий

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв познакомился с работой Климовского трубного завода. Предприятие входит в состав группы «Полипластик». Это её пилотная площадка для внедрения инноваций, умных технологий и решений.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Главе региона показали производство гладких и гофрированных труб, нестандартных изделий, а также испытательный центр и лабораторию гидравлики.
«Здесь работают более 800 человек. Хотел бы всем сотрудникам сказать слова благодарности за технологии, которые они внедряют, за обеспечение надёжности продукции. В Московской области, как и во всей нашей стране, реализуется масштабная программа модернизации, в частности, очистных сооружений. Расширяются сети холодного и горячего водоснабжения. Всё это – федеральные программы, в которых мы участвуем. Важно иметь отечественную конкурентоспособную продукцию, которая обладает всеми необходимыми качествами», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Климовский трубный завод – крупнейшее в Европе предприятие по производству полимерных труб. На 25 технологических линиях выпускают пластиковые трубы разного диаметра. Там также производят соединительные детали для трубопроводов, колодцы и нестандартные изделия. На территории завода расположен складской комплекс. С момента запуска предприятие произвело более полумиллиона тонн труб. Продукцию используют для ЖКХ и энергетики. На заводе активно внедряют цифровые технологии.
«Правительство поставило задачу разработать и внедрить решения по маркировке материалов для строительной отрасли. Группа «Полипластик» первой в стране включилась в этот процесс и готова к эксперименту по нанесению и учёту прослеживаемой метки – от сырья до смонтированного в земле трубопровода», – сказал председатель совета директоров ООО группы «Полипластик» Лев Гориловский.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Завод работает на российских полимерах. За счёт переработки производство полностью безотходное.
«Основная продукция завода – трубы, которые мы делаем для различных нужд, в том числе модернизации и строительства инфраструктуры ЖКХ, промышленных предприятий. В России их можно встретить повсеместно, прежде всего, в центральной части страны – Москве, Московской области, южных республиках. Также поставляем их на Камчатку и Сахалин. Плюс экспорт в страны ближнего зарубежья, а также в Индию и так далее», – рассказал гендиректор Климовского трубного завода Самсон Петрович.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Уже пять лет КТЗ сотрудничает с Подольским колледжем им. А.В. Никулина, который готовит для предприятия специалистов. Только за 2023-2024 годы на завод пришли работать 26 выпускников.
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