Спецкурс по фотографии для самозанятых в Подмосковье прошли 40 человек

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Спецкурс для самозанятых «Искусство фотографии» провели для самозанятых Московской области, слушателями курса стали 40 человек, учёбу организовал региональный центр «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Преподавателями были фотограф Сергей Андреев и бизнес-консультант, фэшн-эксперт Антон Копылов. Мастер-классы в рамках спецкурса были посвящены фотосъемке товаров для социальных сетей. Особое внимание в процессе обучения уделялось предметной съёмке и составлению портфолио», — говорится в сообщении.Слушатели отметили высокую информативность курса и большой объём практических знаний и навыков, который они получили на мастер-классах.
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