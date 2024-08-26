Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Спецкурс по фотографии для самозанятых в Подмосковье прошли 40 человек

Спецкурс по фотографии для самозанятых в Подмосковье прошли 40 человек

26 августа 2024, 16:00
Фото: iStock/Rasulovs

Фото: iStock/Rasulovs

Оригинал
Спецкурс для самозанятых «Искусство фотографии» провели для самозанятых Московской области, слушателями курса стали 40 человек, учёбу организовал региональный центр «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.


«Преподавателями были фотограф Сергей Андреев и бизнес-консультант, фэшн-эксперт Антон Копылов. Мастер-классы в рамках спецкурса были посвящены фотосъемке товаров для социальных сетей. Особое внимание в процессе обучения уделялось предметной съёмке и составлению портфолио», — говорится в сообщении.
Слушатели отметили высокую информативность курса и большой объём практических знаний и навыков, который они получили на мастер-классах.

Читайте также:

В России наблюдается резкий рост спроса на одну из профессий

Подмосковье вышло в лидеры среди регионов по занятости населения в МСБ

Экономист Лебединская спрогнозировала рост цен на продукты питания с осени
#самозанятые
#мсп
#курс
#обучение
#фотография
#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
В России наблюдается резкий рост спроса на одну из профессий
Спрос на дизайнеров с начала года в России вырос почти на 20%
26 августа 2024, 11:26

Фото: istockphoto/gpointstudio

С начала 2024 года в России наблюдается заметный рост спроса на дизайнеров: количество вакансий увеличилось на 19%, а средние зарплаты выросли на 21%. Этот рост превышает общий прирост доходов по стране, который составил 19%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование DNA Team и HeadHunter.
Самыми высокооплачиваемыми специалистами стали продуктовые дизайнеры со средней зарплатой в 150 000 рублей в месяц. На втором месте находятся UX/UI-дизайнеры, зарабатывающие около 110 000 рублей, а следом идут дизайнеры интерфейсов, арт-директоры и дизайнеры игр, которые получают по 100 000 рублей.

Интересно отметить, что зарплата дизайнеров печатной продукции возросла на 44%, несмотря на снижение спроса. Это связано с тем, что многие специалисты покидают сферу полиграфии из-за цифровизации, а компании стараются удержать оставшихся сотрудников, но полиграфические дизайнеры остаются одними из самых низкооплачиваемых специалистов с зарплатой около 65 000 рублей в месяц.

Наиболее конкурентная обстановка наблюдается среди гейм-дизайнеров, где на одну вакансию приходится 10,4 резюме. В то же время, среди дизайнеров полиграфии и продуктовых дизайнеров конкуренция значительно ниже.

В настоящее время наиболее перспективными профессиями в России являются IT-специалисты, такие как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности в связи с дефицитом кадров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Россияне назвали город мечты, где хотели бы пожить

IT-эксперт Клименко объяснил потребность России в белых хакерах

Названа достойная зарплата у россиян
#зарплата
#рабочие
#компании
#специалисты
#it
#дизайнеры
#снижение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье вышло в лидеры среди регионов по занятости населения в МСБ
26 августа 2024, 10:31

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область вошла в топ-10 российских регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе. Подмосковье заняло в этом рейтинге седьмое место. Там малым бизнесом заняты 49,2% населения, задействованного в экономике в 2023 году.
Исследование проводило РИА Новости. Первые три позиции занимают Санкт-Петербург (62,9%), Новосибирская область (56,6%) и Москва (56,5%). Наименее значительные показатели отмечены в Ингушетии, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
«Малый и средний бизнес играет ключевую роль в экономическом развитии, обеспечивая гибкость и устойчивость экономике в условиях внешних и внутренних вызовов. Кроме того, малый бизнес выполняет важную социальную функцию, обеспечивая рабочие места и помогая улучшить уровень жизни населения. Он также вносит значительный вклад в формирование среднего класса, который является основой гражданского общества», – говорится в комментарии агентства к исследованию.
Отмечается, что доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте России составляет около 21%. В прошлом году доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, составила 43,1% от общего числа работников в российской экономике. Это 31,4 млн человек.

Читайте также:

Форум «100% Креатив» в Красногорске собрал более 1 тыс. участников

Нацпроект позволил подмосковной мебельной фабрике сэкономить 8 млн рублей

В Дубне начнут создавать интеллектуальные системы видеонаблюдения
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мсб
#мсп
#малый бизнес
#рейтинг
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Лебединская спрогнозировала рост цен на продукты питания с осени
26 августа 2024, 03:55

Фото: istock/4045

С осени россиян ждет рост цен на продукты питания. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольгу Лебединскую.
Она отметила, что стоимость продуктов увеличится на 5-40 процентов. Это связано с высокой инфляцией, дорогими кредитами, логистическими расходами, затратами на рабочую силу, упаковку и сырье. Экономист добавила, что к росту цен может привести неурожай яблок и клубники, которые используются во фруктовых соках, сидре и других подобных продуктах.

В то же время зерновые и масличные культуры могут подешеветь. Импортные продукты (кофе, какао, экзотические фрукты и специи) могут стать дороже остальных. По прогнозам экспертов, не исключен и рост цен на алкоголь.

Ранее стало известно, что российские финансовые учреждения не прекращают повышать ставки по вкладам.

Читайте также:

Это есть нельзя! Что шокировало россиянку в американской еде

Нутрициолог Барзаева назвала безопасное для здоровья количество чипсов и сухариков

Аналитик Савельев объяснил, почему стоит отказаться от рыбного паштета
#продукты
#цены
#инфляция
#вклады
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский бизнес просит отказаться от минимальной суммы турналога в 100 рублей
25 августа 2024, 10:55

Фото: istockphoto/structuresxx

Российский бизнес попросил отменить минимальную сумму туристического налога, который планируется ввести с 2025 года. Предлагается оставить только верхнюю границу налога в виде определённого процента.
Исходя из этого, Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает изменить формулу расчёта туристического налога в части его минимальной суммы, сообщает РБК. В настоящее время его размер составляет 100 рублей в сутки. Туроператоры хотят, чтобы минимальный размер налога соответствовал рыночным ценам на проживание в отелях.

Предложение с расчётами, обосновывающими необходимость изменений, РТС в августе направил в Миэкономразвития и Федеральную налоговую службу РФ. Туроператоры указывают, что при существующей системе минимального сбора от 100 рублей в сутки за номер в гостинице без звёзд придётся платить налог как за пятизвёздочную.

Читайте также:

Турпром предупредил о растущей враждебности в популярных местах отдыха

Турбизнес предложил правительству РФ отказаться от «паритета» в авиации

Туристический налог в Амстердаме станет одним из самых высоких в Евросоюзе
#налог
#рф
#отель
#гостиница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Специалист рассказал об отсутствии альтернатив Telegram
Гендиректор Telecom Daily Кусков: достойных альтернатив Telegram в мире нет
25 августа 2024, 05:14

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Альтернативы Telegram в мире нет, есть только локальные мессенджеры. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
По словам эксперта, в настоящее время у пользователей установлено в среднем три мессенджера – WhatsApp, Telegram и Facebook* или же Viber.

Куcков подчеркнул, что «эти мессенджеры используются и сегодня», потому что альтернативы им нет.

Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.

Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

Илон Маск прокомментировал арест Дурова во Франции

В Telegram заранее разработали план действий на случай ареста Дурова

Стало известно о перспективах работы Telegram без Дурова

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
#павел дуров
#мессенджеры
#экспертное мнение
#приложения
#telegram
#арест
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Курс криптовалюты Toncoin рухнул в связи с арестом Дурова
Курс криптовалюты Toncoin рухнул на 15% в связи с арестом Дурова
25 августа 2024, 00:25

Фото: iStock/AUDINDesign

Курс криптовалюты Toncoin (TON), используемой в Telegram, упал на 15 %. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
Блокчейн TON разработала команда Telegram во главе с основателями Николаем и Павлом Дуровыми. Изначально токен именовался как GRAM (GRM).

После длительных судебных разбирательств в 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустила заявление о незаконном проведении ICO и признала токены Gram ценными бумагами. В результате американские суды запретили выпуск криптовалют.

12 мая 2020 года Павел Дуров объявил о прекращении работы над проектом. Однако спустя полтора года, 23 декабря 2021 года, предприниматель опубликовал на своем канале в Telegram пост о проекте TON и поддержал команду разработчиков. При этом Дуров подчеркнул, что не имеет к проекту никакого отношения.

Напомним, французские силы безопасности задержали основателя Telegram, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже.

Читайте также:

Стал известен максимальный срок по делу Дурова

Раскрыт статус Дурова во Франции

Стала известна причина ареста Дурова
#павел дуров
#задержание
#криптовалюта
#рынок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Газпром» зафиксировал рекорд поставок газа российским потребителям
«Газпром» достиг рекордных 700,4 миллиона кубов суточных поставок газа по России
24 августа 2024, 12:43

Фото: iStock/Lari Bat

«Газпром» сообщил о новом рекорде суточных поставок газа потребителям в России — 700,4 млн куб. м газа за 22 августа. Об этом говорится в сообщении корпорации.
Уточняется, что данная отметка является максимальным показателем за месяц. Примечательно, что данный максимум августа совпадает с абсолютным летним рекордом суточных поставок, установленным 17 июля текущего года.

В заявлении газовой корпорации отмечается, что «Газпром» с начала летнего сезона регулярно обеспечивает потребителей рекордными объемами газа. Повышенный спрос россиян на газ летом происходит, когда на объектах ЕСГ проводятся планово-предупредительные ремонты, заключили в «Газпроме».

Читайте также:

«Газпром» продолжает подавать газ для транзита в Европу через станцию «Суджа»

Болгария подала в суд на «Газпром» и требует вернуть 400 млн евро

Россия обогнала США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу впервые за два года
#газ
#газпром
#спрос
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Форум «100% Креатив» в Красногорске собрал более 1 тыс. участников
23 августа 2024, 22:37

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Более 1 тыс. участников из разных уголков региона собрал Московский областной форум «100% Креатив», сообщили в пресс-службе Мособлдумы. Форум прошёл на Живописной набережной Красногорска.
В ходе деловой программы участники обсудили актуальные темы, связанные с креативными индустриями. Всего выступили свыше 60 спикеров – представители органов власти, руководители образовательных учреждений, кинорежиссёры, деятели искусств, предприниматели, основатели собственных брендов.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Форум стал площадкой для диалога между предпринимателями и органами власти. Все желающие смогли высказать свои идеи и предложения. Многие отметили, что благодаря мероприятию смогли пообщаться с профессионалами, которые давно работают в сфере креативных индустрий, перенять опыт и наметить перспективы сотрудничества.

Фото: пресс-служба Мособлдумы
«Широкое и всестороннее обсуждение позволило взглянуть на развитие креативных индустрий с разных углов. Все высказанные предложения будут взяты в проработку и обязательно учтены при разработке нашего регионального закона о креативных индустриях. Идей очень много, и важно, что мы получили их из первых уст», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Форум был организован Мособлдумой вместе с Министерством инвестиций промышленности и науки Московской области. В организации помогали 50 волонтёров. Благодаря их участию успешно прошли мастер-классы, ярмарка и другие мероприятия.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова вручила добровольцам благодарственные письма.

Читайте также:

Кто поможет креативной индустрии: в Красногорске прошёл форум «100% Креатив»

Часть средств с продаж на форуме «100% Креатив» отправят в приграничные регионы

Более 160 подмосковных предпринимателей получили недвижимость за 1 рубль
#игорь брынцалов
#мининвест мо
#мособлдума
#форум
#красногорск
#экономика
#мсп
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нацпроект позволил подмосковной мебельной фабрике сэкономить 8 млн рублей
23 августа 2024, 22:20

Фото: iStock / primipil

Фабрика «Живые диваны» оптимизировала производство опор, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области. Предприятие выпускает в Ногинске Богородского городского округа мебель под брендом MOON.
На предприятии подвели итоги внедрения принципов нацпроекта «Производительность труда». Экономический эффект уже составил 8,4 млн рублей, и это только промежуточный результат.

Несколько месяцев сотрудники предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Московской области проводили диагностику производственных процессов, а затем начали оптимизацию.
«Внедрение бережливого производства позволило добиться значимых результатов. Время производства сократилось на 43%, запасы снизились на 45%, а выработка увеличилась на 80%. Эти результаты были достигнуты с минимальными затратами благодаря использованию проектного подхода и инструментов бережливого производства», – отметили в министерстве.
Сейчас на предприятии приступают к оптимизации производства мебельных механизмов.

«Живые диваны» – одна из крупнейших подмосковных мебельных фабрик. Компания работает уже 29 лет, выпускает диваны, кресла, кровати, матрасы и другую мебель, аксессуары к ней.

​Читайте также:

В Дубне начнут создавать интеллектуальные системы видеонаблюдения

В Подмосковье на земле за 1 рубль запустят производство систем управления башенными кранами

Кто поможет креативной индустрии: в Красногорске прошёл форум «100% Креатив»
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#производство
#нацпроекты
#мининвест мо
#московская область
#мебель
#фабрика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф