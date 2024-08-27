Предпринимателям рассказали о сервисах, помогающих выйти на экспорт

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Бизнесмены, планирующие реализовывать свои товары на зарубежных рынках, могут получить информационную поддержку на государственной цифровой платформе «Мой экспорт», сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).
«В частности, на платформе функционирует сервис «Барьеры и требования рынка», где собрана информация о таможенных пошлинах в разных странах, а также о различных нетарифных мерах, которые применяются в тех или иных государствах в отношении товаров, поставляемых из России», — говорится в сообщении.Сервис дорабатывается и совершенствуется, в частности, скоро здесь появится раздел «Сравнение торговых режимов».
На платформе «Мой экспорт» также функционирует сервис «Поиск рынков сбыта», где можно получить аналитические данные по своей продукции и ряд других аналитических отчётов. Кроме того, можно воспользоваться услугой «анализ рынка по стандартным критериям с господдержкой».
Отмечается, что на платформе есть как бесплатная, так и платная аналитика. Её по заказу делают проверенные международные и российские подрядчики.
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Лев Каштанов