Подмосковье вышло в лидеры среди регионов по занятости населения в МСБ

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Московская область вошла в топ-10 российских регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе. Подмосковье заняло в этом рейтинге седьмое место. Там малым бизнесом заняты 49,2% населения, задействованного в экономике в 2023 году.
Исследование проводило РИА Новости. Первые три позиции занимают Санкт-Петербург (62,9%), Новосибирская область (56,6%) и Москва (56,5%). Наименее значительные показатели отмечены в Ингушетии, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Отмечается, что доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте России составляет около 21%. В прошлом году доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, составила 43,1% от общего числа работников в российской экономике. Это 31,4 млн человек.
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«Малый и средний бизнес играет ключевую роль в экономическом развитии, обеспечивая гибкость и устойчивость экономике в условиях внешних и внутренних вызовов. Кроме того, малый бизнес выполняет важную социальную функцию, обеспечивая рабочие места и помогая улучшить уровень жизни населения. Он также вносит значительный вклад в формирование среднего класса, который является основой гражданского общества», – говорится в комментарии агентства к исследованию.
Отмечается, что доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте России составляет около 21%. В прошлом году доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, составила 43,1% от общего числа работников в российской экономике. Это 31,4 млн человек.
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Лора Луганская