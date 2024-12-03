Для пользователей платформы «Мой экспорт» упростили оплату услуг

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Цифровая платформа «Мой экспорт», направленная на поддержу внешнеэкономической деятельности российских предпринимателей, стала ещё удобнее благодаря интеграции с более чем 200 банками — теперь оплачивать услуги через платформу стало гораздо проще, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).
«Интеграция сервиса с таким количеством банков — это значительный шаг к созданию максимально эффективной и удобной экосистемы для российских экспортеров. Наша цель — обеспечить бесшовный процесс оплаты, который позволяет компаниям сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а не на рутинных операциях», — сказал вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов.Теперь пользователи платформы «Мой экспорт» могут оплачивать электронные счета в один клик: для этого достаточно выбрать из списка какой-либо из подключённых банков. Вводить данные вручную не придётся. При этом статус платежа сразу же отображается в личном кабинете пользователя.
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