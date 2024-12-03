Для предпринимателей запустили онлайн-конструктор экспортных контрактов

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Новый бесплатный онлайн-сервис для представителей малого и среднего бизнеса, планирующих вывести свою продукцию на зарубежные рынки, запустил Российский экспортный центр — «Конструктор экспортного контракта», сообщает пресс-служба РЭЦ.
Сервис работает следующим образом: экспортёр вводит необходимые параметры, включая предмет контракта, характеристики продукции, порядок оплаты, условия поставки и прочее, и получает юридически правильный проект контракта на двух языках: русском и английском.
Подробная информация о новом сервисе размещена на сайте Российского экспортного центра.
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«Конструктор экспортного контракта — это не просто шаблон, а гибкий инструмент, который адаптируется под специфику каждой сделки. Благодаря этому конструкторы экспортёры могут сосредоточиться на развитии бизнеса, не углубляясь в юридические тонкости», — подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Подробная информация о новом сервисе размещена на сайте Российского экспортного центра.
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Лев Каштанов