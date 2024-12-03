ФТС перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники

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Федеральная таможенная служба не пропускает в Россию кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники из-за отсутствия лицензии.Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«С 12 ноября ведомство стало запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410, что остановило часть поставок этой продукции», — пояснил гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников.
Он пояснил, что это связано с необходимостью наличия лицензии Минпромторга на ввоз бытовой техники с соответствующей смесью в составе.
По словам Прудникова, контейнеры с холодильниками и кондиционерами застряли на границе еще 12 октября. Убытки за простой только поставщиков кондиционеров могут достигнуть 300 миллионов рублей.
Издание пишет, что Минприроды опубликовало на своем сайте требование получить лицензии на ввоз оборудования со смесями хладагентов 8 октября. Ранее лицензия требовалась только для самого фреона.
Так, в портах отправления в Китае и России могут зависнуть около 300–400 контейнеров стоимостью два миллиарда рублей. По словам директора по правовым и корпоративным вопросам ТПХ «Русклимат» Павла Симонова, это повлияет на конечную стоимость техники.
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Элина Позднякова