Для предпринимателей Подмосковья проведут тренинг по продвижению

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Бесплатный очный тренинг «Инструменты продвижения и позиционирование, которое продаёт», проведут для предпринимателей Московской области в среду, 19 июня, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«На тренинге бизнесменам объяснят, как создать уникальное предложение и продвигать его в интернете. Будут также рассмотрены ключевые действия для создания личного бренда и способы определения целевой аудитории и конкурентов при помощи профайлинга», — говорится в сообщении.Кроме того, предпринимателям расскажут, как выбрать оптимальную контент-стратегию и привлечь подписчиков.
Тренинг проведёт интернет-маркетолог, выступит эксперт по личному бренду Ильяна Левина.
Мероприятие состоится в коворкинг-центре «Точка кипения — Коммуна» в Москве. Тренинг начнётся в 11 утра и продлится четыре часа. Для того, чтобы принять в нём участие, необходимо пройти онлайн-регистрацию, заявки принимаются до 9 утра 19 июня.
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