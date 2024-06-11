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Коломенский завод молочных продуктов повысит производительность труда на 11%

11 июня 2024, 22:03
Фото: Istockphoto / fotomy

Фото: Istockphoto / fotomy

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Компания «Коломенское» расширит мощности своего предприятия в Коломне. Она стала участником нацпроекта «Производительность труда», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.


«В качестве пилотного потока выбрали производство йогуртов. Перед предприятием стоит задача сократить время процесса минимум на 10%, уменьшить незавершённое производство на 15% и повысить производительность труда на 11%. Ожидается, что участие в нацпроекте повысит эффективность производства, сократит потери и расширит мощности завода. В результате планируется увеличить объём выпускаемой продукции», – уточнили в ведомстве.
Компания «Коломенское» специализируется на производстве натуральных молочных продуктов. В ассортименте - йогурты с различными наполнителями, молочные десерты, творог, масло, сметана и ряженка. Как напомнили в министерстве, заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал или обратившись в РЦК Московской области.

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#мининвест мо
#московская область
#коломна
#подмосковье
#производство
В Подмосковье запустят импортозамещающее производство медицинских изделий
11 июня 2024, 22:25

Фото: Istockphoto / MarinaLitvinova

Компания «Юнимед» запустит производство медицинских изделий в Одинцовском городском округе. Для этого она получит льготный заём в Фонде развития промышленности Московской области, сообщили в пресс-службе Миниинвеста региона.
Фонд одобрил заявку инвестора на льготный заём по программе «Приобретение оборудования». Проект компании направлен на импортозамещение.
«Юнимед» инвестирует свыше 40 млн рублей в запуск производства шовного материала для медицинских целей. ФРП Подмосковья готов поддержать этот инвестпроект. Сумма займа превысит 13 млн рублей. Запуск производства запланирован на будущий год. Его мощность составит около 750 тыс. комплектов в год», – рассказали в ведомстве.
На предприятии планируют создать более 30 рабочих мест. Информацию о льготных займах ФРП Московской области можно найти на сайте.

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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#одинцовский городской округ
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Американская компания запретила поставки своего инсулина в РФ
Американская компания Eli Lilly запретила поставки инсулина «Хумалог» в РФ
11 июня 2024, 21:37

Фото: iStock/Vilin Visuals

Американская компания Eli Lilly прекратила поставки инсулина «Хумалог» в Россию.
Ранее поставками препарата в Россию занималась швейцарская компания Swixx BioPharma, но объемы поставок постепенно сокращались с 2021 года, пишет «Коммерсантъ». В феврале 2024 года Росздравнадзор был официально уведомлен о прекращении поставок. Несмотря на это, на рынке все еще можно найти упаковки, оставшиеся от предыдущих партий.

Российская компания «Герофарм» производит аналоги «Хумалога» и «Хумалога Микс 25» под названиями «РинЛиз» и «Ринлиз Микс 25». В 2024 году российская компания АО «Фармсинтез-Норд» также начала производство быстродействующего инсулина.

Мария Блохина, мать ребенка с диабетом и автор Telegram-канала T1D News, отметила, что многие родители считают «Хумалог» эталоном быстродействующего инсулина и готовы покупать его нелегально, несмотря на десятикратное увеличение цены — с 1,7 тыс. до 15 тыс. рублей.

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#лекарства
#производство
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#telegram
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Всемирный банк снова повысил прогноз роста ВВП РФ
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ до 2,9 % в 2024 году
11 июня 2024, 18:20

Фото: iStock/macky_ch

Всемирный банк снова повысил прогноз роста ВВП РФ на 2024 год — до 2,9%.
Об этом пишет «Интерфакс». По данным организации Global Economic Prospects, российская экономика вырастет на 1,4% в 2025 году и на 1,1% в 2026 году.

Так, весной сотрудники аналитических служб прогнозировали рост ВВП России в этом году в 2,2%, в январе они же оценивали его в 1,3%.

Рост ВВП РФ в первом квартале текущего года ускорился до 5,4%, следует из данных Росстата.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников объяснил вхождение государства в топ мировых экономик.

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В Подмосковье запустят производство трансформаторных подстанций

Нелегальный онлайн-рынок по продаже алкоголя в РФ по итогам за 2023 год составил порядка 80 млрд рублей

Simple: Минимальная цена бутылки вина из недружественных стран составит 1350 ₽
#ввп
#россия
#банк
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В Подмосковье запустят производство трансформаторных подстанций
11 июня 2024, 15:35

Фото: iStock/industryview

Завод по производству трансформаторных подстанций и комплектующих к ним построит в Рузском городском округе компания «Энерготех», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания инвестирует в новое производство 55 миллионов рублей. Проект планируется реализовать в кратчайшие сроки: запуск производства намечен уже на следующий год», — отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на заводе появится более 20 рабочих мест для жителей округа.

В министерстве уточнили, что на заводе «Энерготех» будут производить комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 16 до 1600 кВа, а также блочные подстанции и комплектующие к ним. В год планируется выпускать до 150 единиц продукции.

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#рузский городской округ
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#производство
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#техника
#инвестиции
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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Нелегальный интернет-рынок алкогольной продукции в России увеличился на 60%
11 июня 2024, 12:08

Фото: iStock/oliver de la haye

Нелегальный онлайн-рынок по продаже алкоголя в РФ по итогам за 2023 год составил порядка 80 млрд рублей, что на 60% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
«Продажа алкоголя в интернете сейчас фактически есть в стране и в достаточно больших объемах — просто это делается «в черную», — сообщил Артем Соколов.

Он уточнил, что в 2022 году объем онлайн-рынка алкогольной продукции составлял 50 млрд рублей, к 2023 сумма достигла 80 млрд, а нелегальные сервисы продолжают активно развиваться.

По словам Соколова, НИФИ Минфина считает, что 253 млрд рублей выпали из доходов бюджета РФ из-за нелегальной торговли алкоголем, в том числе онлайн.

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#запрет
#онлайн
#рф
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Эксперты назвали минимальные цены на европейские вина в России
Simple: Минимальная цена бутылки вина из недружественных стран составит 1350 ₽
10 июня 2024, 19:35

Фото: istockphoto/ipopba

Минимальная цена на европейское вино в России составит от 1250 до 1350 рублей за бутылку. Такой порог цен на вина из «недружественных стран» озвучил сооснователь и президент Simple Group Максим Каширин.
В разговоре с «РБК Вино» эксперт указал, что ввоз вина из таких стран уже сократился на 10%. Такое сравнительно небольшое снижение импорта он объяснил импортом вина с запасом. По словам Каширина, в России не хватает «единой консолидирующей силы» в регулировании алкогольного рынка.

Стоимость вина растёт, в том числе и отечественного, продолжил эксперт. На фоне роса акцизов российские производители уже подняли на 15-20%. В результате запретительных пошлин рынок может рухнуть, а борьба с «недружественной страной» может ударить по российскому потребителю.

От новых пошлин проигрывают все: вино подорожает, а государство недополучит деньги в бюджет, считает аналитик. Сейчас все выступают за импортозамещение, однако государство должно чётко понимать, какую продукцию мы можем производить в надлежащем количестве и должного качества, а какую — нет, заключил эксперт.

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#вино
#борьба
#производители
#государство
#импортозамещение
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Экономист Складчиков: Петербург предстал как образ города будущего на ПМЭФ
10 июня 2024, 19:16

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Иван Складчиков заявил, что на ПМЭФ-2024 стенд Северной столицы предстал перед гостями как образ города, который смотрит в будущее и вместе с тем бережно хранит традиции.
«Петербург в очередной раз продемонстрировал не только высокий уровень инвестиционной активности, но и свою роль ведущего делового, научного, культурного и туристского центра страны, а также ключевого транспортного узла. Приоритеты развития города отразились в экспозиции инвестиционных и промышленных проектов на нашем стенде», — добавил в беседе с «Петербургским дневником» Складчиков.

А врио губернатора Кузбасса Илья Середюк признался, что региону сегодня требуются кадры на высокооплачиваемы должности.

«Мы развернули много больших строек и намерены это ещё увеличивать. Мы испытываем недостаток трудовых ресурсов, качественных, тех, кто в своё время выполняет свою работу, тех, кто не перебрасывается с объекта на объект. Строек очень много, даже привлекаем сегодня строителей из других регионов», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

Ранее Мининвест Московской области подписал на Петербургском международном экономическом форуме 11 соглашений.

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#соглашения
#пмэф
#страны
#кадры
#петербург
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Число стран-покупателей продукции резидентов ОЭЗ «Дубна» превысило сотню
10 июня 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Работающие в ОЭЗ «Дубна» высокотехнологичные компании активно развивают экспорт. Число их партнёров превысило 100 стран, рассказали в пресс-службе подмосковного Миниинвеста.
«Многие резиденты особой экономической зоны успешно переориентировали экспортные поставки, переключившись с европейских партнеров на дружественные страны. Высокотехнологичная продукция, которая производится в Подмосковье, направляется в Китай, Индию, Иран, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты, страны СНГ и по другим направлениям», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, у подмосковных компаний закупают лекарства, косметику, софт, решения в сфере IT и для промышленных предприятий, медоборудование и многое другое.

Так, компания «Биофармлаб», которая производит косметические и дерматологические средства по уходу за кожей под известным брендом Librederm, поставляет продукцию в 19 стран, в том числе в Китай, Вьетнам, Монголию, страны СНГ. В прошлом году бренд также вышел на рынок ОАЭ, Катар и Ирак.

Компания «Полекс Бьюти» производит косметику для волос торговой марки TEFIA, созданную по современным технологиям. Резидент поставляет её как на отечественный рынок, так и в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан и Армению.

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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#экспорт
#оэз «дубна»
#московская область
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Подмосковный Мининвест подписал на ПМЭФ 11 соглашений на 13 млрд рублей
10 июня 2024, 18:20

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Мининвест Московской области подписал на Петербургском международном экономическом форуме 11 соглашений. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, работавшая на полях ПМЭФ 24.
«Инвестиции в рамках подписанных соглашений превышают 13,5 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе порядка 2 тыс. рабочих мест. Так, например, подписаны соглашения с китайским производителем промышленных роботов, который разместит у нас своё предприятие», – рассказала Зиновьева.
В числе подписантов она также назвала производителя косметики из Дубны, рыбоперерабатывающее предприятие из Дмитровского городского округа, инвестора, который построит в Подмосковье комплекс по сжижению природного газа, производитель хаусботов, и другие предприятия. Ещё одна компания запустит производство препаратов для лечения онкологии.

А договорённость с ПАО «Россети Московский регион» упростит и ускорит реализацию инвестиционных проектов в Подмосковье.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#пмэф
#соглашения
#екатерина зиновьева
#московская область
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