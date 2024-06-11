Коломенский завод молочных продуктов повысит производительность труда на 11%

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Компания «Коломенское» расширит мощности своего предприятия в Коломне. Она стала участником нацпроекта «Производительность труда», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В качестве пилотного потока выбрали производство йогуртов. Перед предприятием стоит задача сократить время процесса минимум на 10%, уменьшить незавершённое производство на 15% и повысить производительность труда на 11%. Ожидается, что участие в нацпроекте повысит эффективность производства, сократит потери и расширит мощности завода. В результате планируется увеличить объём выпускаемой продукции», – уточнили в ведомстве.Компания «Коломенское» специализируется на производстве натуральных молочных продуктов. В ассортименте - йогурты с различными наполнителями, молочные десерты, творог, масло, сметана и ряженка. Как напомнили в министерстве, заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал или обратившись в РЦК Московской области.
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Лора Луганская