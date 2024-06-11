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В Подмосковье запустят производство трансформаторных подстанций

11 июня 2024, 15:35
Фото: iStock/industryview

Фото: iStock/industryview

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Завод по производству трансформаторных подстанций и комплектующих к ним построит в Рузском городском округе компания «Энерготех», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания инвестирует в новое производство 55 миллионов рублей. Проект планируется реализовать в кратчайшие сроки: запуск производства намечен уже на следующий год», — отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на заводе появится более 20 рабочих мест для жителей округа.



В министерстве уточнили, что на заводе «Энерготех» будут производить комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 16 до 1600 кВа, а также блочные подстанции и комплектующие к ним. В год планируется выпускать до 150 единиц продукции.

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#производство
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#рабочие места
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
Нелегальный интернет-рынок алкогольной продукции в России увеличился на 60%
11 июня 2024, 12:08

Фото: iStock/oliver de la haye

Нелегальный онлайн-рынок по продаже алкоголя в РФ по итогам за 2023 год составил порядка 80 млрд рублей, что на 60% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
«Продажа алкоголя в интернете сейчас фактически есть в стране и в достаточно больших объемах — просто это делается «в черную», — сообщил Артем Соколов.

Он уточнил, что в 2022 году объем онлайн-рынка алкогольной продукции составлял 50 млрд рублей, к 2023 сумма достигла 80 млрд, а нелегальные сервисы продолжают активно развиваться.

По словам Соколова, НИФИ Минфина считает, что 253 млрд рублей выпали из доходов бюджета РФ из-за нелегальной торговли алкоголем, в том числе онлайн.

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Эксперты назвали минимальные цены на европейские вина в России
Simple: Минимальная цена бутылки вина из недружественных стран составит 1350 ₽
10 июня 2024, 19:35

Фото: istockphoto/ipopba

Минимальная цена на европейское вино в России составит от 1250 до 1350 рублей за бутылку. Такой порог цен на вина из «недружественных стран» озвучил сооснователь и президент Simple Group Максим Каширин.
В разговоре с «РБК Вино» эксперт указал, что ввоз вина из таких стран уже сократился на 10%. Такое сравнительно небольшое снижение импорта он объяснил импортом вина с запасом. По словам Каширина, в России не хватает «единой консолидирующей силы» в регулировании алкогольного рынка.

Стоимость вина растёт, в том числе и отечественного, продолжил эксперт. На фоне роса акцизов российские производители уже подняли на 15-20%. В результате запретительных пошлин рынок может рухнуть, а борьба с «недружественной страной» может ударить по российскому потребителю.

От новых пошлин проигрывают все: вино подорожает, а государство недополучит деньги в бюджет, считает аналитик. Сейчас все выступают за импортозамещение, однако государство должно чётко понимать, какую продукцию мы можем производить в надлежащем количестве и должного качества, а какую — нет, заключил эксперт.

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#рынок
#бюджет
#вино
#борьба
#производители
#государство
#импортозамещение
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Экономист Складчиков: Петербург предстал как образ города будущего на ПМЭФ
10 июня 2024, 19:16

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Иван Складчиков заявил, что на ПМЭФ-2024 стенд Северной столицы предстал перед гостями как образ города, который смотрит в будущее и вместе с тем бережно хранит традиции.
«Петербург в очередной раз продемонстрировал не только высокий уровень инвестиционной активности, но и свою роль ведущего делового, научного, культурного и туристского центра страны, а также ключевого транспортного узла. Приоритеты развития города отразились в экспозиции инвестиционных и промышленных проектов на нашем стенде», — добавил в беседе с «Петербургским дневником» Складчиков.

А врио губернатора Кузбасса Илья Середюк признался, что региону сегодня требуются кадры на высокооплачиваемы должности.

«Мы развернули много больших строек и намерены это ещё увеличивать. Мы испытываем недостаток трудовых ресурсов, качественных, тех, кто в своё время выполняет свою работу, тех, кто не перебрасывается с объекта на объект. Строек очень много, даже привлекаем сегодня строителей из других регионов», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

Ранее Мининвест Московской области подписал на Петербургском международном экономическом форуме 11 соглашений.

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#соглашения
#пмэф
#страны
#кадры
#петербург
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Число стран-покупателей продукции резидентов ОЭЗ «Дубна» превысило сотню
10 июня 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Работающие в ОЭЗ «Дубна» высокотехнологичные компании активно развивают экспорт. Число их партнёров превысило 100 стран, рассказали в пресс-службе подмосковного Миниинвеста.
«Многие резиденты особой экономической зоны успешно переориентировали экспортные поставки, переключившись с европейских партнеров на дружественные страны. Высокотехнологичная продукция, которая производится в Подмосковье, направляется в Китай, Индию, Иран, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты, страны СНГ и по другим направлениям», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, у подмосковных компаний закупают лекарства, косметику, софт, решения в сфере IT и для промышленных предприятий, медоборудование и многое другое.

Так, компания «Биофармлаб», которая производит косметические и дерматологические средства по уходу за кожей под известным брендом Librederm, поставляет продукцию в 19 стран, в том числе в Китай, Вьетнам, Монголию, страны СНГ. В прошлом году бренд также вышел на рынок ОАЭ, Катар и Ирак.

Компания «Полекс Бьюти» производит косметику для волос торговой марки TEFIA, созданную по современным технологиям. Резидент поставляет её как на отечественный рынок, так и в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан и Армению.

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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#экспорт
#оэз «дубна»
#московская область
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Подмосковный Мининвест подписал на ПМЭФ 11 соглашений на 13 млрд рублей
10 июня 2024, 18:20

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Мининвест Московской области подписал на Петербургском международном экономическом форуме 11 соглашений. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, работавшая на полях ПМЭФ 24.
«Инвестиции в рамках подписанных соглашений превышают 13,5 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе порядка 2 тыс. рабочих мест. Так, например, подписаны соглашения с китайским производителем промышленных роботов, который разместит у нас своё предприятие», – рассказала Зиновьева.
В числе подписантов она также назвала производителя косметики из Дубны, рыбоперерабатывающее предприятие из Дмитровского городского округа, инвестора, который построит в Подмосковье комплекс по сжижению природного газа, производитель хаусботов, и другие предприятия. Ещё одна компания запустит производство препаратов для лечения онкологии.

А договорённость с ПАО «Россети Московский регион» упростит и ускорит реализацию инвестиционных проектов в Подмосковье.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#пмэф
#соглашения
#екатерина зиновьева
#московская область
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В Шаховской стартует строительство молочного завода
10 июня 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Молочный завод мощностью 100 тонн молока в сутки появится в Шаховской, Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало разрешение на строительство объекта, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая сумма инвестиций в новый молочный завод составит около 1,7 млрд рублей. Строительство планируется завершить до 2026 года», — отмечается в сообщении.
На заводе планируется выпускать свыше пятнадцати наименований продукции, в том числе йогурты, кефир, сливочное масло, сметану, творог, отборное и нормализованное молоко, а также сыры — творожные, молодые и выдержанные.

Ранее сообщалось, что на Серпуховском лифтостроительном заводе до конца года наладят выпуск высокоскоростных лифтов.

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#шаховская
#завод
#апк
#молочная продукция
#молоко
#аграрный сектор
#главгосстройнадзор мо
#экономика
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В Подмосковье до конца года запустят производство высокоскоростных лифтов
10 июня 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Высокоскоростные лифты начали проектировать на Серпуховском лифтостроительном заводе, запустить их в производство планируется до конца текущего года, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Производство высокоскоростных лифтов будет запущено в рамках масштабной модернизации Серпуховского лифтостроительного завода, в которую инвестировано более 2 млрд рублей. Уже в этом году предприятие планирует выпустить около трёх с половиной тысяч лифтов, а в дальнейшем выйти на выпуск 12 тысяч лифтов в год», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.
Скорость движения высокоскоростных лифтов будет составлять от четырех до шести метров в секунду. Такие лифты в бизнес-центрах, высотных домах, торговых центрах и отелях.

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#серпухов
#лифты
#производство
#экономика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Решение президента Франции обвалило рынок акций в стране
Рынок акций Франции упал на фоне первого с 1997 года роспуска парламента
10 июня 2024, 16:27

Фото: сайт Кремля

Решение президента Франции Эммануэля Макрона привело к обвалу на местном рынке акций, пишет РБК.
Речь идет о роспуске Нацсобрания и назначении на 30 июня и 7 июля новых выборов на фоне неудачи партии «Возрождение» на голосовании в Европарламент, поясняет агентство.

Так, индекс CAC 40, куда входят 40 крупнейших компаний, бумаги которых котируются на бирже Euronext Paris, упал на открытии торгов 10 июня на 2,37% — до 7812,52 пункта. Это связано с резко негативной динамикой стоимости акций крупных французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole. На минимуме они теряли от 4 до 7,5% стоимости.

Кроме этого, подешевели и французские 10-летние гособлигации — их доходность приблизилась к 3,19%.

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#франция
#президент
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Минфин: нефтегазовые доходы бюджета РФ выросли на 73,5 % в 2024 году
10 июня 2024, 14:53

Фото: iStock/Max Zolotukhin

По итогам прошедших месяцев текущего года рост нефтегазовых доходов федерального бюджета составил 73,5 % по сравнению с тем же периодом 2023-го и достиг уровня в 4,95 триллиона рублей. Об этом сообщает Минфин.
Однако в ведомстве уточнили, что такая оценка ведомства является предварительной, а окончательные результаты будут опубликованы позже. Кроме того, в Минфине пояснили, что резкий рост нефтегазовых доходов бюджета связан с ростом биржевых цен на нефть из России. Из-за этого поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет превысило свой базовый размер. При этом ожидается, что такая динамика сохранится в ближайшие несколько месяцев.

Однако в Минфине отметили, что по итогам 2024 года может снизиться суммарный объем дополнительных нефтегазовых доходов. Объясняется такая тенденция изменением прогноза социально экономического развития в поправках к федеральному закону о бюджете.

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#правительство
#нефть
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