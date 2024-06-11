В Подмосковье запустят производство трансформаторных подстанций

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Завод по производству трансформаторных подстанций и комплектующих к ним построит в Рузском городском округе компания «Энерготех», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания инвестирует в новое производство 55 миллионов рублей. Проект планируется реализовать в кратчайшие сроки: запуск производства намечен уже на следующий год», — отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.Она добавила, что на заводе появится более 20 рабочих мест для жителей округа.
В министерстве уточнили, что на заводе «Энерготех» будут производить комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 16 до 1600 кВа, а также блочные подстанции и комплектующие к ним. В год планируется выпускать до 150 единиц продукции.
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