Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по бизнес-миссиям

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Бесплатный вебинар на тему «Поиск иностранных заказчиков промышленной продукции через бизнес-миссии» проведут для представителей малого и среднего бизнеса Московской области в четверг, 15 августа, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Бизнес-миссия — это поездка предпринимателей в другую страну для того, чтобы наладить деловые связи, найти партнёров и заняться продвижением услуг и товаров на зарубежном рынке. Участников вебинара научат, как подготовиться к бизнес-миссии и сделать это мероприятие максимально результативным», — говорится в сообщении.Спикером вебинара будет федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ, руководительница Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей в Краснодарском крае Екатерина Балашова.
Вебинар начнётся в три часа дня и продлится полтора часа. Для участия необходимо зарегистрироваться до 15 августа по ссылке.
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