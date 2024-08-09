В России стартовала регистрация на обучающую программу по соцзаказам

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Регистрация на бесплатную программу «Аксель.Соцзаказ», посвящённую изучению механизмов государственного социального заказа, стартовала в России, к участию приглашаются предприниматели и представители органов власти разных уровней, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
«Программа направлена на повышение осведомлённости о механизме государственного соцзаказа, обучение негосударственных исполнителей услуг и информирование представителей органов власти», — говорится в сообщении.Отмечается, что программа позволит участникам узнать о лучших региональных и муниципальных практиках в сфере соцзаказа и поможет поддержать исполнителей таких заказов.
Зарегистрироваться можно до 8 сентября, полная информация о программе «Аксель.Соцзаказ», а также форма для регистрации размещена по ссылке.
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