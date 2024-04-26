Власти Павлово-Посадского округа обсудили актуальные вопросы местного бизнеса

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провёл круглый стол с представителями бизнес-сообщества муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.
Встреча состоялась на предприятии компании Certification Group, которая проводит лабораторные испытания продукции и оказывает услуги по сертификации и декларированию. В ходе встречи для предпринимателей провели экскурсию по лаборатории. Затем в рамках круглого стола Филипп Ефанов напомнил собравшимся о различных льготах для бизнеса, действующих в Московской области. Он также отметил важность участия предприятий в месячнике благоустройства.
Кроме того, участвующая во встрече главврач Павлово-Посадской центральной районной больницы Марина Мягченкова рассказала о важности диспансеризации для работников предприятий. Была также затронута тема празднования предстоящего Дня предпринимателя и отмечен вклад бизнес-сообщества в поддержку бойцов в зоне СВО.
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«Бизнес-сообщество вовлечено в процесс уборки территорий, прилегающих к предприятиям и торговым объектам. Так держать», — сказал Ефанов.
Кроме того, участвующая во встрече главврач Павлово-Посадской центральной районной больницы Марина Мягченкова рассказала о важности диспансеризации для работников предприятий. Была также затронута тема празднования предстоящего Дня предпринимателя и отмечен вклад бизнес-сообщества в поддержку бойцов в зоне СВО.
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Лев Каштанов