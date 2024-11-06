Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по сертификации продукции

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Бесплатный вебинар «Подмосковная продукция — продукция со знаком качества» проведут для предпринимателей и самозанятых Московской области во вторник, 12 ноября, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Участникам вебинара объяснят, зачем нужно подтверждать качество продукции и как это сделать, расскажут о протоколах испытаний, декларациях, сертификатах, отказных письмах, штрафах и о мерах господдержки», — говорится в сообщении.Спикером вебинара будет глава отдела сертификации, метрологии и промышленной безопасности компании «Серконс Академия» Иван Великанов. Онлайн-мероприятие начнётся в 11:00.
Для участия в вебинаре нужно зарегистрироваться по ссылке, регистрация открыта до 10 утра 12 ноября.
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