Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по сертификации продукции

Индекс промышленного производства в Московской области по итогам трёх кварталов текущего года вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В секторе обрабатывающей промышленности рост превысил 11%, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.