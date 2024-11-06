«Рыбхоз Клинский» произвёл с начала года 700 тонн товарной рыбы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
ЗАО «Рыбхоз Клинский» вошёл в список ведущих производителей товарной рыбы Московской области. С начала года он произвёл около 700 тонн товарной рыбы, сообщил в пресс-службе администрации городского округа Клин.
«Одно из крупнейших рыбоводных хозяйств Подмосковья известно высокими производственными показателями и многолетним опытом. Предприятие работает почти 60 лет и насчитывает три участка с 80 прудами общей площадью около 1 тыс. га. Ежегодно рыбхоз выращивает около 700 тонн товарного карпа, реализует продукцию на рынки и частным покупателям почти круглогодично. За девять месяцев 2024 года производство товарной рыбы составило 693 тонны», – отметили в администрации.Кроме товарного карпа, рыбхоз производит около 150 тонн посадочного материала, в том числе молодь щуки и судака. В хозяйстве работают более 60 сотрудников.
В 2019 году предприятие было удостоено звания «Лучший производитель товарной рыбы в Московской области».
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Лора Луганская