В Подмосковье стартует приём заявок на гранты для молочного животноводства

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Приём заявок от подмосковных фермеров на получение субсидий из регионального бюджета на поддержку молочного животноводства откроется в пятницу, 8 ноября, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На получение субсидии могут претендовать фермеры и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию в Московской области. Среди условий есть также достижение определённого уровня продуктивности в год, предшествующий получению субсидии. В частности, корова должна приносить не менее 7 тыс. кг молока, коза — от 600 кг, овца — от 150 кг», — говорится в сообщении.Размер субсидии зависит от поголовья скота. Заявки принимаются до 18 ноября.
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