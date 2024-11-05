Подмосковный Фонд поддержки ВЭД помог 1200 субъектам малого и среднего бизнеса

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Услугами Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области с начала года воспользовались более 1,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста региона.
«В этом году услугами фонда воспользовались 1235 субъектов МСБ. Фонд применяет разные инструменты для развития регионального экспорта – от образовательной поддержки до помощи с участием в профильных международных выставках», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По данным министерства, в этом году было проведено шесть международных бизнес-миссий, 25 вебинаров и семинаров с участием более 1 тыс. компаний. Состоялось два потока акселерационной программы «Экспортный форсаж» и один поток бизнес-акселератора «Экспортеры 2.0». Также фонд организовал участие 111 региональных компаний в 15 международных выставках.
Полный перечень услуг Фонда поддержки ВЭД МО можно найти на сайте. Подать заявку на международные мероприятия следующего года можно по ссылке. Услуги фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.
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