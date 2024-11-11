Для предпринимателей Подмосковья проведут занятия по продажам на маркетплейсах

Фото: пресс-служба Мининвеста
Серию бесплатных семинаров по продажам на маркетплейсах проведут для предпринимателей и самозанятых из Московской области, занятия будут проходить в очном формате 13, 14 и 20 ноября, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Участникам семинаров расскажут, как развивать свой бизнес при помощи маркетплейсов, как привлекать покупателей, завоёвывать их доверие и анализировать потребительское поведение, как автоматизировать процессы, использовать маркетинговые инструменты и масштабироваться без риска», — говорится в сообщении.13 ноября состоится занятие на тему «Ценообразование на маркетплейсах», регистрация по ссылке. 14 ноября будет организован семинар «Виды размещения фото и видео контента на маркетплейсах». А 20 ноября предпринимателей ждут на занятии «Создание и продвижение собственного бренда на маркетплейсах».
Обучение будет проводится в Москве на площадке «Точка Кипения Техноград». Начало в 11:00, приблизительного продолжительность каждого занятия — четыре часа. Онлайн-регистрация отрыта до девяти утра в день семинара.
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