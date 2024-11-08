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ОЭЗ «Дубна» будет обучать специалистов для технологических предприятий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Особая экономическая зона «Дубна» и Объединённый институт ядерных исследований обсудили сотрудничество в подготовке кадров. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Обсуждается также создание комплексного кампуса – проекта, который будет связывать подготовку квалифицированных кадров и развитие инфраструктуры ОЭЗ. Масштабный проект уже одобрил президент.
«В ОЭЗ «Дубна» насчитывается порядка 160 различных компаний – от IT-разработок до производства продукции фармацевтической и косметической отраслей. Они активно развиваются. Для этого им необходимы специалисты. ОЭЗ «Дубна» активно привлекает на свою площадку талантливую молодёжь, увлечённую научно-техническим творчеством, проводит хакатоны и ярмарки вакансий. Это идеальное место для современного университетского кампуса», – уверена зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Начинать взаимодействие необходимо с самого раннего этапа – школы и гимназии – и развивать до университета, считает гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.
«Это требует внедрения цепочек подготовки кадров, которые тесно взаимодействовали бы с предприятиями ОЭЗ. Возникает острая потребность в квалифицированных кадрах. Один из важнейших вопросов – как интегрировать образовательные учреждения с предприятиями ОЭЗ, чтобы подготовить профессионалов будущего», – отметил Афанасьев.
Институт уже помогает резидентам ОЭЗ разрабатывать новую продукцию и запускать серийное производство изделий и оборудования.

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В Истре запустили масштабное производство устройств для спасения людей
08 ноября 2024, 20:51

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Истра заработали производственно-складской комплекс и испытательный полигон средств для экстренной эвакуации людей из высотных зданий при чрезвычайных ситуациях. Объект открыл подмосковный производитель соответствующей продукции, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Выпускать оборудование на новом предприятии будут сразу две компании – «Самоспас» и «Венто». Инвестиции в строительство и запуск современного производственно-складского комплекса площадью более 10 тыс. кв. м оцениваются в 1 млрд рублей. На предприятии уже создано 80 рабочих мест, а в ближайшее время принять на работу могут ещё около 120 сотрудников.
«В этом году за счёт запуска нового цеха металлообработки объём выпускаемой продукции увеличится на 30%. В I квартале будущего года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию швейную фабрику площадью 3,5 тыс. кв. м. Это позволит увеличить производственные мощности ещё на 20%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания «Самоспас» была создана 18 лет назад на базе предприятия «Венто», которое существует уже более 30 лет. «Самоспас» выпускает канатно-спускные системы для спасения людей из высотных зданий во время ЧС и пожаров, когда другие пути заблокированы.

«Венто» производит оборудование для работ на высоте и под землёй. В Истре будут не только изготавливать такие системы, но и испытывать их на высотном полигоне. В ближайшее время на территории комплекса планирую открыть учебный центр, на базе которого будут обучать сотрудников таких компаний, как «Россети», «Водоканал», «Норникель», «Росатом», «Роснефть», «Газпром», «Лукойл» и ГБУ «Жилищник», которые работают на высоте.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#безопасность
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США сделали для себя исключение в финансовых санкциях против России
08 ноября 2024, 10:44

Фото: iStock/Maria Vonotna

США временно сняли санкции с 11 российских банков, связанных с энергетическим сектором, однако с существенными оговорками. Об этом информирует РИА Новости.
Министерство финансов Соединенных Штатов разрешило осуществлять сделки с этими банками, включая их дочерние структуры и подконтрольные организации с долей более 50%.

Разрешенные операции касаются добычи, переработки, транспортировки и покупки угля, древесины, изотопов урана, а также возобновляемых источников энергии.

Важно отметить, что эти меры носят временный характер и действуют до 30 апреля. По истечении этого срока санкции могут быть возвращены или ужесточены.

Основной целью таких действий со стороны США является минимизация рисков перебоев в обеспечении энергетическими ресурсами в зимний период, когда потребление достигает своего пика.

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Казахстан установил рекорд по импорту сладостей из РФ
Импорт сахара и чая из РФ в Казахстан установил исторический максимум
08 ноября 2024, 06:02

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

За первые восемь месяцев 2024 года Казахстан значительно увеличил импорт сладостей и тростникового сахара из России, установив исторический максимум поставок, передают РИА Новости ​информацию казахской статслужбы.
По данным казахской статистики, суммарный объем импорта чая, сахара и сладостей из России достиг 338 млн долларов, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост пришелся на тростниковый сахар — его импорт вырос на 16,6%, достигнув 162,5 млн долларов. Казахстан также увеличил покупку шоколада и продуктов с какао на 5,2% (до 118,8 млн долларов) и сахарных кондитерских изделий на 2,1% (до 46,9 млн долларов).

Однако импорт чая сократился в 3,2 раза — до 9,8 млн долларов.

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#рост
#импорт
#новости
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Жители внесли 50 предложений на публичных слушания проекта бюджета Подмосковья
07 ноября 2024, 18:25

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Мособлдуме провели публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Депутаты обсуждали его с представителями подмосковного правительства, экспертами и жителями.
Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Кто-то лично пришёл высказать свои предложения и задать вопросы, кто-то следил за нашей трансляцией и оставлял комментарии в соцсетях. Принимала звонки и «горячая линия». Благодарю всех, кто работал сегодня вместе с региональным парламентом. Эта обратная связь помогает нам детально проработать главный финансовый документ. Мы получили от жителей более 50 замечаний и предложений. Все они будут проработаны ко второму чтению», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что бюджет на будущий год сохраняет социально ориентированный подход. Значительные средства пойдут на финансирование социальных программ, которые охватывают более 3,5 млн. человек. Особое внимание уделят поддержке многодетных семей, пенсионеров и участников спецоперации. Продолжат модернизацию образовательных учреждений, развитие здравоохранения.
«Планируем, что доходы бюджета в 2025 году превысят 1 трлн рублей, в том числе за счёт роста на 14% налоговых и неналоговых доходов. Это хороший показатель. Предпринимательство в регионе развивается, и наша задача стимулировать его дальше. Будем работать над тем, чтобы бизнес выбирал Подмосковья для реализации новых инвестпроектов», – добавил спикер.
По словам Брынцалова, в ближайшее время Мособлдума рассмотрит проект бюджета во втором чтении. Затем депутаты продолжат работу над ним.

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#мособлдума
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#жители
#подмосковье
#московская область
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Что будет с долларом при Трампе: как связаны выборы в США с курсом рубля
07 ноября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/SSV-Photo

Дональд Трамп был избран 47-м президентом США и уже объявил о своей победе на выборах. В ответ на эту новость доллар подскочил до 98,2 рубля, а его рост к корзине мировых валют составил 1,92%. Это стало самым значительным увеличением американской валюты с 2016 года. О том, какое влияние окажет приход к власти Трампа на мировую экономику и российский рубль, расскажет «Радио 1».

Будет ли рост доллара при Трампе


Выборы в США традиционно сопровождаются высокой волатильностью на фондовом рынке. Смена президента не имеет решающего значения для его динамики, гораздо важнее направление финансовых потоков. Трамп воспринимается как более оптимистичный лидер для капиталистов и предпринимателей. Во время его предыдущего президентства фондовые рынки демонстрировали лучшие результаты.

На сегодняшний день неофициальные данные указывают на то, что инфляция в США выше, чем те цифры, которые публикует министерство. Многие компании представляют хорошие отчеты, однако их чистая прибыль увеличилась незначительно. Это свидетельствует о росте инфляции, которая, вероятно, превышает официальные показатели. В ближайшее время Федеральная резервная система США, скорее всего, продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику, включая повышение ключевой процентной ставки.

«Проклятие Зеленского»: Байден назвал причину поражения Харрис на выборах президента США и обратился с заявлением к Трампу
«Проклятие Зеленского»: Байден назвал причину поражения Харрис на выборах президента США и обратился с заявлением к Трампу

Прогноз курса доллара


На следующей неделе доллар будет стоить 97,2-99,4 рубля, евро — 104,3-106,6 рубля, а юань — 13,5-13,8 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По словам эксперта, в настоящее время курсы валют испытывают значительные колебания. 6 ноября была отмечена высокая волатильность валютных котировок как в России, так и на международных рынках.

Бабин пояснил, что скачок валюты вызван реакцией на предварительные результаты выборов президента США, в которых победил Дональд Трамп. Многие рассматривают эти результаты как более благоприятные для России с точки зрения возможного ослабления санкций и улучшения отношений с Западом. Это, вероятно, привело к первоначальному сильному укреплению рубля. Однако вскоре ситуация изменилась, и наблюдалось обратное движение.
Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)


Как связаны выборы в США с курсом рубля


Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью «Вечерней Москве» сообщил, как результаты выборов в США могут повлиять на курсы валют. Он отметил, что выборы президента не оказывают значительного влияния на курс доллара или рубля, поскольку эти события не взаимосвязаны. Валютные курсы определяются основными экономическими показателями, такими как общее состояние экономики и внешняя торговля, а не политическими выборами.

«Приход новой политической фигуры не может мгновенно изменить экономическую ситуацию. Поэтому резкие изменения валютного курса также маловероятны», — добавил он.

Тем не менее, Беляев не исключил возможность краткосрочных колебаний валютного курса после выборов, однако такие изменения будут быстро стабилизироваться. По его мнению, даже если и произойдут какие-либо колебания, они не будут значительными и не окажут серьезного влияния на большинство людей. Лишь предприниматели могут заметить эти изменения, но и для них они будут временными.


Стоит ли покупать доллары в ближайшее время?


По прогнозам экспертов, до конца года евро и доллар могут подорожать. Однако решение о приобретении валюты должно зависеть от конкретной ситуации и финансовых целей. Например, если в планах поездка за границу или эмиграция, покупка валюты действительно может быть полезной. В таких случаях валютные накопления помогут избежать неожиданностей, например, невозможности использования российских карт за границей.

Если же выезд не планируется, то, по мнению экспертов, покупка валюты может не иметь смысла. В этом случае лучше сосредоточиться на рублевых активах и избегать валютных вложений.

Стало известно, что может сокрушить НАТО, и как с этим связан Трамп
Стало известно, что может сокрушить НАТО, и как с этим связан Трамп


Как победа Трампа повлияет на золото, криптовалюту и нефть


Золото продолжает находиться в сильном восходящем тренде, и в этом году его цена может превысить 2,8-3 тысячи долларов за унцию. Интерес также вызывает серебро, которое, в отличие от золота, еще не достигло своих исторических максимумов.
Турбулентные времена и другие факторы могут привести к снижению цен на нефть. По некоторым прогнозам, цена на нефть может упасть до 50-60 долларов за баррель, полагают аналитики.

В такой ситуации криптовалюта может стать альтернативой золоту. Существует мнение, что биткоин можно рассматривать как «новое золото», поскольку его легко купить и перевезти в любое место.

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В Совфеде ответили, что может предложить Трамп России
Сенатор Климов: Трамп может предложить РФ сотрудничество в экономической сфере
07 ноября 2024, 17:20

Фото: istockphoto/ipopba

Сотрудничество в экономике может предложить России новоизбранный президент США Дональд Трамп, считает сенатор Андрей Климов в разговоре с РИА Новости.
«Россия не является для США вызовом с точки зрения финансово-экономических вопросов. Но на территории Российской Федерации сосредоточена треть природных ресурсов земного шара. Российские предприятия так или иначе присутствуют в 40-45% технологических цепочек мира. И это важные моменты, которые нельзя не учитывать», — прокомментировал политик.

Также Климов считает, что Трамп, возможно, попытается договориться с российским кабмином и бизнесом о таких взаимоотношениях, которые положительно скажутся на развитии США.

«До какой степени мы на это согласимся, ну, посмотрим, что там будет предлагаться», — резюмировал сенатор.

Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года после инаугурации. Республиканца избрали 5 ноября. Политики и эксперты активно обсуждают, что ждет мир с его приходом в Белый дом.

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На ярмарке в Китае продали более 3 тыс. банок подмосковных солёных огурцов
07 ноября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковная компания «Смарт» стала участником осенней сессии Кантонской ярмарки в Гуанчжоу. На этой ярмарке она продала более 3 тыс. банок солёных огурцов на почти на миллион рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Кантонская ярмарка – крупнейшее мировое торгово-выставочное мероприятие, ежегодно привлекающее более миллиона посетителей. Московскую область представляли три компании – производитель лечебной косметики и БАДов «Твинс Тэк» из Ленинского городского округа, производитель косметики и инструментов для волос «Гера Груп» из Королёва и производитель маринованных солений «Смарт» из Долгопрудного, которая выпускает товары под брендом «Скатерть-самобранка», – отметили в министерстве.
Подмосковные предприниматели использовали ярмарку для поиска иностранных партнёров, освоения новых рынков и укрепления экспортных позиций.

Аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое сопровождение переговоров профинансировал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Об услугах фонда можно узнать на сайте.

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#китай
#мининвест мо
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Мосбиржа перенесла старт торгов на фондовом рынке
07 ноября 2024, 10:53

Фото: istockphoto/tadamichi

Начало торгов на фондовом рынке Московской биржи откладывается. Сообщение об этом появилось на официальном сайте торговой площадки.
Торги на фондовом рынке должны были стартовать в 10:00 по московскому времени. Сообщается, что о времени их запуска информация появится позднее. Стали ли причиной переноса технические сложности либо какие-то другие причины, не уточняется.

В последний раз нештатная остановка торгов на Мосбирже произошла 14 августа. Тогда сделки на торговой площадке не проводились чуть более часа. Позже стало известно, что сбой на торговой площадке произошёл из-за программной ошибки. Она была связана с неверной работой с памятью на отдельных серверах доступа. Кроме того, торги на Мосбирже дважды приостанавливали в феврале.

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Крупнейший российский производитель индейки сократил отгрузки в торговые сети
07 ноября 2024, 08:28

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Производитель продукции марки «Индилайт» группа компаний «Данате» предупредила магазины и торговые сети о сокращении плановых объёмов производства и поставок индейки. Ограничения продлятся с 10 октября ориентировочно до 10 января 2025 года.
Об этом информирует издание «Ведомости» со ссылкой на официальное письмо компании. Сообщается, что с 11 сентября была выведена из эксплуатации площадка откорма на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области. Причиной этого стало повреждение системы обеспечения микроклимата. Из-за этого поголовье пришлось перемещать на досрочную переработку.

Поэтому в четвёртом квартале поставщик выпустит меньше мяса индейки, чем было запланировано. Было решено ограничить подключение новых партнёров, не расширять рынки сбыта и сократить промоакции по реализации мяса птицы.

Аналитики полагают, что поставки индейки сократятся примерно на три тысячи тонн в месяц. Из-за временного простоя суммарное снижение объёмов производства и поставок может составить около 30% от прошлогоднего объёма.

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