ОЭЗ «Дубна» будет обучать специалистов для технологических предприятий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Особая экономическая зона «Дубна» и Объединённый институт ядерных исследований обсудили сотрудничество в подготовке кадров. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Обсуждается также создание комплексного кампуса – проекта, который будет связывать подготовку квалифицированных кадров и развитие инфраструктуры ОЭЗ. Масштабный проект уже одобрил президент.
Начинать взаимодействие необходимо с самого раннего этапа – школы и гимназии – и развивать до университета, считает гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.
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«В ОЭЗ «Дубна» насчитывается порядка 160 различных компаний – от IT-разработок до производства продукции фармацевтической и косметической отраслей. Они активно развиваются. Для этого им необходимы специалисты. ОЭЗ «Дубна» активно привлекает на свою площадку талантливую молодёжь, увлечённую научно-техническим творчеством, проводит хакатоны и ярмарки вакансий. Это идеальное место для современного университетского кампуса», – уверена зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Начинать взаимодействие необходимо с самого раннего этапа – школы и гимназии – и развивать до университета, считает гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.
«Это требует внедрения цепочек подготовки кадров, которые тесно взаимодействовали бы с предприятиями ОЭЗ. Возникает острая потребность в квалифицированных кадрах. Один из важнейших вопросов – как интегрировать образовательные учреждения с предприятиями ОЭЗ, чтобы подготовить профессионалов будущего», – отметил Афанасьев.Институт уже помогает резидентам ОЭЗ разрабатывать новую продукцию и запускать серийное производство изделий и оборудования.
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Лора Луганская