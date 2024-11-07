На ярмарке в Китае продали более 3 тыс. банок подмосковных солёных огурцов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковная компания «Смарт» стала участником осенней сессии Кантонской ярмарки в Гуанчжоу. На этой ярмарке она продала более 3 тыс. банок солёных огурцов на почти на миллион рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Кантонская ярмарка – крупнейшее мировое торгово-выставочное мероприятие, ежегодно привлекающее более миллиона посетителей. Московскую область представляли три компании – производитель лечебной косметики и БАДов «Твинс Тэк» из Ленинского городского округа, производитель косметики и инструментов для волос «Гера Груп» из Королёва и производитель маринованных солений «Смарт» из Долгопрудного, которая выпускает товары под брендом «Скатерть-самобранка», – отметили в министерстве.Подмосковные предприниматели использовали ярмарку для поиска иностранных партнёров, освоения новых рынков и укрепления экспортных позиций.
Аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое сопровождение переговоров профинансировал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Об услугах фонда можно узнать на сайте.
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Лора Луганская