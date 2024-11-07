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На ярмарке в Китае продали более 3 тыс. банок подмосковных солёных огурцов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Подмосковная компания «Смарт» стала участником осенней сессии Кантонской ярмарки в Гуанчжоу. На этой ярмарке она продала более 3 тыс. банок солёных огурцов на почти на миллион рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Кантонская ярмарка – крупнейшее мировое торгово-выставочное мероприятие, ежегодно привлекающее более миллиона посетителей. Московскую область представляли три компании – производитель лечебной косметики и БАДов «Твинс Тэк» из Ленинского городского округа, производитель косметики и инструментов для волос «Гера Груп» из Королёва и производитель маринованных солений «Смарт» из Долгопрудного, которая выпускает товары под брендом «Скатерть-самобранка», – отметили в министерстве.
Подмосковные предприниматели использовали ярмарку для поиска иностранных партнёров, освоения новых рынков и укрепления экспортных позиций.



Аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое сопровождение переговоров профинансировал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Об услугах фонда можно узнать на сайте.

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#мининвест мо
Мосбиржа перенесла старт торгов на фондовом рынке
07 ноября 2024, 10:53

Фото: istockphoto/tadamichi

Начало торгов на фондовом рынке Московской биржи откладывается. Сообщение об этом появилось на официальном сайте торговой площадки.
Торги на фондовом рынке должны были стартовать в 10:00 по московскому времени. Сообщается, что о времени их запуска информация появится позднее. Стали ли причиной переноса технические сложности либо какие-то другие причины, не уточняется.

В последний раз нештатная остановка торгов на Мосбирже произошла 14 августа. Тогда сделки на торговой площадке не проводились чуть более часа. Позже стало известно, что сбой на торговой площадке произошёл из-за программной ошибки. Она была связана с неверной работой с памятью на отдельных серверах доступа. Кроме того, торги на Мосбирже дважды приостанавливали в феврале.

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Крупнейший российский производитель индейки сократил отгрузки в торговые сети
07 ноября 2024, 08:28

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Производитель продукции марки «Индилайт» группа компаний «Данате» предупредила магазины и торговые сети о сокращении плановых объёмов производства и поставок индейки. Ограничения продлятся с 10 октября ориентировочно до 10 января 2025 года.
Об этом информирует издание «Ведомости» со ссылкой на официальное письмо компании. Сообщается, что с 11 сентября была выведена из эксплуатации площадка откорма на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области. Причиной этого стало повреждение системы обеспечения микроклимата. Из-за этого поголовье пришлось перемещать на досрочную переработку.

Поэтому в четвёртом квартале поставщик выпустит меньше мяса индейки, чем было запланировано. Было решено ограничить подключение новых партнёров, не расширять рынки сбыта и сократить промоакции по реализации мяса птицы.

Аналитики полагают, что поставки индейки сократятся примерно на три тысячи тонн в месяц. Из-за временного простоя суммарное снижение объёмов производства и поставок может составить около 30% от прошлогоднего объёма.

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#поставки
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«Мосбиржа» приостановит торги акциями Росбанка
07 ноября 2024, 07:36

Фото: istockphoto/Torsten Asmus

Московская биржа с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка. Такое решение принято на период реорганизации кредитно-финансовой организации.
Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте торговой площадки. Предполагается, что Росбанк будет присоединён к Т-Банку (ранее — Тинькофф Банк). У объединённой кредитной организации останется только одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется полностью завершить в первом квартале 2025 года.

В начале ноября акционеры Т-Банка и Росбанка одобрили объединение двух кредитных организаций. Для присоединения Росбанка Т-Банк проведёт дополнительную эмиссию акций номинальным объёмом три миллиарда рублей. Банк разместит 300 миллионов акций номиналом 10 рублей каждая.

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#банк
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С помощью зонда «Юнона» получены самые чёткие снимки Юпитера за всю историю
07 ноября 2024, 06:54

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Учёные получили самые качественные и детальные снимки Юпитера за всю историю наблюдения. Они сделаны и переданы на Землю космическим зондом «Юнона» (Juno) в момент максимального сближения с гигантской планетой.
Снимки сделаны двухпиксельной камерой JunoCam и впечатляют своей чёткостью, передаёт издание Newsweek со ссылкой на информацию NASA (НАСА, Национальное агентство по астронавтике и исследованию космического пространства - прим. ред.). На поверхности газового гиганта можно увидеть красочные радужные пятна различной конфигурации, напоминающие медуз. Кроме того, космический аппарат приблизился к пятому по величине спутнику Юпитера Амальтее.

Зонд Juno («Юнона») был запущен в 2011 году. Спустя пять лет он вышел на орбиту Юпитера и начал передавать на Землю изображения самой большой планеты солнечной системы и её спутников. Нынешнее сближение с газовым гигантом было 66-м по счёту. Миссия Juno завершится 15 сентября 2025 года. Как сообщили специалисты NASA, гравитация Юпитера в конце концов притянет аппарат и он погрузится в атмосферу планеты и останется там навечно.

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Победа Трампа спровоцировала разговоры о снятии санкций с РФ
FT: Запад размышляет о снятии санкций с России после победы Трампа
07 ноября 2024, 02:29

Фото: iStock/Maria Vonotna

После победы Дональда Трампа на выборах президента США финансовые структуры Запада начали обсуждать возможное снятие санкций с России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.
По словам неназванного портфельного менеджера, в западных банках уже обсуждают перспективы торговли с Россией и задаются вопросом о возможности операций с рублем. Менеджер отметил, что рубль продолжает использоваться для офшорных операций.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия способна справиться с санкционным давлением, несмотря на усилия Запада. Владимир Путин ранее подчеркивал, что санкции негативно сказались на мировой экономике, и указывал, что цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

В западных странах также звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, где победу одержал Дональд Трамп. Он набрал 277 голосов выборщиков, что превышает необходимый порог в 270 голосов.

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#дональд трамп
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FT: доллар показал рекордный с 2016 рост после объявления Трампа о победе на выборах
06 ноября 2024, 22:07

Фото: iStock/ Lazy_Bear

После победы Дональда Трампа на выборах в Соединённых Штатах Америки Индекс доллара к корзине мировых валют вырос на 1,92% до 105,441 пункта, информирует «Financial Times».
Такой скачок оказался самым большим однодневным приростом с июня 2016 года. Немного позднее рост замедлился до 1,61 процента.

Индекс доллара США является важным индикатором, который отражает стоимость американского доллара по отношению к корзине шести основных мировых валют: евро, швейцарскому франку, японской йене, фунту стерлингов, канадскому доллару и шведской кроне. Показатель отражает экономическую стабильность, служит мерой покупательной способности, а также является ориентиром для инвесторов. Повышение индекса говорит о сильной позиции доллара и в большинстве своём о стабильности американской экономики.

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Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по сертификации продукции
06 ноября 2024, 15:58

Фото: iStock/insta_photos

Бесплатный вебинар «Подмосковная продукция — продукция со знаком качества» проведут для предпринимателей и самозанятых Московской области во вторник, 12 ноября, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Участникам вебинара объяснят, зачем нужно подтверждать качество продукции и как это сделать, расскажут о протоколах испытаний, декларациях, сертификатах, отказных письмах, штрафах и о мерах господдержки», — говорится в сообщении.
Спикером вебинара будет глава отдела сертификации, метрологии и промышленной безопасности компании «Серконс Академия» Иван Великанов. Онлайн-мероприятие начнётся в 11:00.

Для участия в вебинаре нужно зарегистрироваться по ссылке, регистрация открыта до 10 утра 12 ноября.

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#мининвест мо
#вебинар
#предприниматели
#бизнес
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье стартует приём заявок на гранты для молочного животноводства
06 ноября 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Приём заявок от подмосковных фермеров на получение субсидий из регионального бюджета на поддержку молочного животноводства откроется в пятницу, 8 ноября, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На получение субсидии могут претендовать фермеры и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию в Московской области. Среди условий есть также достижение определённого уровня продуктивности в год, предшествующий получению субсидии. В частности, корова должна приносить не менее 7 тыс. кг молока, коза — от 600 кг, овца — от 150 кг», — говорится в сообщении.
Размер субсидии зависит от поголовья скота. Заявки принимаются до 18 ноября.

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#минсельхозпрод мо
#субсидии
#фермерские хозяйства
#московская область
#подмосковье
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«Рыбхоз Клинский» произвёл с начала года 700 тонн товарной рыбы
06 ноября 2024, 13:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

ЗАО «Рыбхоз Клинский» вошёл в список ведущих производителей товарной рыбы Московской области. С начала года он произвёл около 700 тонн товарной рыбы, сообщил в пресс-службе администрации городского округа Клин.
«Одно из крупнейших рыбоводных хозяйств Подмосковья известно высокими производственными показателями и многолетним опытом. Предприятие работает почти 60 лет и насчитывает три участка с 80 прудами общей площадью около 1 тыс. га. Ежегодно рыбхоз выращивает около 700 тонн товарного карпа, реализует продукцию на рынки и частным покупателям почти круглогодично. За девять месяцев 2024 года производство товарной рыбы составило 693 тонны», – отметили в администрации.
Кроме товарного карпа, рыбхоз производит около 150 тонн посадочного материала, в том числе молодь щуки и судака. В хозяйстве работают более 60 сотрудников.

В 2019 году предприятие было удостоено звания «Лучший производитель товарной рыбы в Московской области».

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